Cet été, la Banque a embauché plus de 550 étudiants dans l'ensemble de ses groupes d'exploitation, dont plus du quart (27 pour cent) sont revenus d'un stage d'été précédent à BMO. La classe de stagiaires de l'été 2021 de la Banque comprend 47 pour cent de représentation de personnes autochtones, noires et de couleur au Canada et 48 pour cent de représentation de personnes autochtones, noires et de couleur. Par ailleurs, plus de 40 pour cent des étudiants s'identifient comme des femmes.

« Ces personnes diversifiées et talentueuses apportent une valeur immense à la Banque et BMO s'engage à investir dans - et à développer les compétences de - nos nouveaux collègues dès le début, a déclaré Mona Malone, chef, Ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Grâce à des occasions telles que notre conférence sur le leadership étudiant, nous présentons la culture de BMO à ces futurs leaders, une culture qui met l'accent sur le développement du leadership et des compétences axées sur l'avenir. Nous nous engageons à promouvoir un avancement professionnel à l'appui de notre stratégie L'inclusion sans obstacles. »

La conférence sur le leadership étudiant a réuni des étudiants de toute la Banque pour une panoplie d'activités : une discussion virtuelle avec le chef de la direction de BMO, Darryl White, la participation de la chef de l'inclusion de BMO, Vanessa Lewerentz, à une table ronde sur la diversité, l'équité et l'inclusion à la Banque, une discussion sur l'innovation numérique avec Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques de BMO, et plusieurs exercices de réseautage et de consolidation d'équipe - y compris une séance de motivation avec l'ancien capitaine du Toronto FC et joueur le plus utile à son équipe de la Major League Soccer (MLS) de 2011, Dwayne De Rosario.

Dans une perspective d'avenir, l'équipe de recrutement d'étudiants de BMO lancera une tournée virtuelle des campus nord-américains en septembre alors que BMO recrute de futurs membres de l'équipe pour son programme coopératif, des stagiaires et de nouveaux diplômés en 2022. La programmation de BMO est conçue pour offrir aux étudiants des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement, ainsi qu'une connectivité sociale pour leur permettre de se sentir enrichis et mobilisés à la Banque.

Pour tirer parti des compétences et de l'expérience que les étudiants acquièrent au cours de leurs stages, BMO cherche à embaucher des stagiaires pour occuper de nouveaux postes à temps plein lorsque des occasions se présentent. En 2020, plus des deux tiers de ces postes ont été comblés par d'anciens étudiants embauchés par BMO, ce qui témoigne d'un haut niveau de mobilisation et de l'engagement de la Banque envers l'avancement professionnel.

Pour de plus amples renseignements sur le programme étudiant primé de BMO ou pour explorer les possibilités, visitez https://jobs.bmo.com/ca/fr/etudiants.

