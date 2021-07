DIGBY, NS, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est conscient des différentes répercussions causées par la pandémie de COVID‑19 sur les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse. C'est pourquoi il continue de réaliser des investissements stratégiques en infrastructure en vue de répondre aux besoins particuliers de ces collectivités dans la province.

Les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations locales prennent ensemble des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités et continuent de se tourner vers l'avenir pour déterminer ce qui peut être fait de plus tandis que le Canada commence à se remettre des effets de la pandémie.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Linda Gregory, présidente du conseil de comté de la municipalité du district de Digby, ont annoncé un financement destiné à l'amélioration de l'installation portuaire de Digby.

Le projet vise à améliorer l'installation portuaire de Digby en aménageant des quais flottants le long du quai de l'embranchement et du quai en forme de « L » à l'extrémité, en installant des atténuateurs de vagues pour protéger les quais contre les vagues qui arrivent et en établissant une nouvelle entrée plus accessible à l'installation portuaire. Les améliorations permettront de créer un espace supplémentaire pour l'accostage des bateaux et d'améliorer globalement la sécurité des travailleurs.

Le gouvernement du Canada investit 1,2 million de dollars dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 1 million de dollars et l'Administration portuaire du port de Digby contribue pour sa part à hauteur de 500 000 $.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques sont essentiels pour préserver la santé, la force et le dynamisme de nos collectivités. Les investissements annoncés aujourd'hui concernant l'installation portuaire de Digby permettront aux travailleurs du secteur maritime de disposer d'un environnement sécuritaire où ils pourront travailler tous les jours. Notre gouvernement continuera d'appuyer des projets comme celui-ci ici, en Nouvelle-Écosse et partout au Canada, car nous comprenons que nous profitons tous de la prospérité de nos collectivités. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural.

« Le gouvernement provincial soutient les municipalités et les infrastructures dont elles ont besoin pour assurer la bonne santé, la sécurité et le dynamisme de leurs collectivités. Les investissements effectués au port de Digby profiteront à de nombreuses personnes, notamment aux pêcheurs et aux aquaculteurs, aux fournisseurs de services, aux entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme maritime et aux plaisanciers. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle- Écosse

« Le port constitue un élément d'infrastructure essentiel compte tenu du fait que 85 millions de dollars de fruits de mer sont débarqués chaque année à Digby. Le projet réalisé à l'installation portuaire de Digby augmentera considérablement la capacité de l'installation, améliorera la sécurité et l'efficacité de l'amarrage et fournira des quais flottants supplémentaires qui permettront d'assurer la vigueur des activités de pêche du pétoncle et du homard et d'aquaculture menées au port. »

Linda Gregory, présidente du conseil de comté de la municipalité du district de Digby.

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des voies commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des voies commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre des efforts de soutien des Canadiens et des collectivités pendant la pandémie de COVID‑19, un nouveau volet de plus de 33 milliards de dollars a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'aider au financement d'infrastructures résilientes face à la pandémie.

afin d'aider au financement d'infrastructures résilientes face à la pandémie. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Afin d'appuyer des projets de petite envergure, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID‑19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 914 millions de dollars dans 279 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Dans l'ensemble du pays, depuis le début de la pandémie de COVID‑19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Krista Higdon, Conseillère en communications, Ministère des Affaires municipales, 902-220-6619, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca