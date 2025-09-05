PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, NL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera plus de 33,4 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador cette année pour bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. C'est exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à faire avec l'annonce d'aujourd'hui.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles canadiennes de s'épanouir.

Par exemple, à Portugal Cove-St. Philip's, plus de 2 millions de dollars provenant du FDCC ont servi à moderniser la station d'épuration des eaux usées de la municipalité et à améliorer des routes locales, ce qui a permis de fournir aux résidents les infrastructures nécessaires pour bénéficier d'une eau propre et se déplacer en toute sécurité.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure.

Citations

« Des collectivités fortes permettent de bâtir un Canada fort. Nous investissons dans des infrastructures pratiques qui soutiennent la construction de logements, de manière à ce que les gens puissent s'épanouir ici. Ces projets relient les quartiers, font avancer les priorités locales et préparent Terre-Neuve-et-Labrador à une croissance à long terme. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« Nous sommes très heureux de recevoir plus de 33 millions de dollars dans le cadre de l'entente que nous avons conclue avec le gouvernement fédéral au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce financement nous aidera à répondre aux besoins en infrastructures municipales tout en favorisant la croissance économique et la durabilité environnementale, ainsi qu'à poursuivre notre travail visant à bâtir des collectivités dynamiques et solides. En collaboration avec nos partenaires fédéraux, nous maintenons notre engagement à l'égard d'initiatives qui améliorent la qualité de vie et le bien-être de tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Paul Pike, ministre des Affaires municipales et de la Mobilisation communautaire de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2024 et 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, on versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

En 2025-2026, Terre-Neuve-et-Labrador recevra 33 483 628 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du Canada dans le cadre du FDCC, dont plus de 286 millions de dollars dans les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

recevra 33 483 628 $ pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 26,6 milliards de dollars dans l'ensemble du dans le cadre du FDCC, dont plus de 286 millions de dollars dans les collectivités de Terre-Neuve-et- . Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement du FDCC est lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir des projets d'infrastructure qui contribuent à accroître l'offre de logements et à bâtir des collectivités bien reliées.

Produit connexe

Document d'information : Investir à Terre-Neuve-et-Labrador pour bâtir des collectivités sûres et fortes

Liens connexes

Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

