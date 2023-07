Le PFL peut aider les investisseurs à réduire le risque dans les portefeuilles et à profiter de taux de rendement plus élevés dans un contexte de hausse des taux

TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui que les frais de gestion actuels du Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF (PFL) seront réduits de 0,20 % à 0,12 %. Ce changement entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Le PFL détient actuellement des obligations à taux variable d'État, d'organismes gouvernementaux et de provinces de qualité investissement à court terme notées AAA et AA1. Les coupons payés par ces placements sont régulièrement révisés, ce qui se traduit par des versements de coupons plus élevés à mesure que les taux d'intérêt augmentent. La structure échelonnée du PFL et la duration courte des titres sous-jacents peuvent contribuer à réduire la sensibilité aux taux d'intérêt d'un portefeuille dans le contexte actuel. En tant que FNB de titres à revenu fixe, le PFL offre aux investisseurs un placement potentiellement peu risqué2 en période de hausse des taux d'intérêt.

Le PFL cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'Indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada. L'indice est conçu pour mesurer le rendement d'un panier échelonné d'obligations à taux variable de 1 an à 3 ans du gouvernement du Canada, d'organismes gouvernementaux et de provinces.

La renonciation complète aux frais de gestion du PFL annoncée par Invesco le 14 juillet 2022 prendra fin le 31 août 2023.

Pour toute question au sujet de ce changement, veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376 ou consultez le site www.invesco.ca.

1. Notes de S&P.

2. Invesco cote la volatilité du PFL « faible ». Cette cote est fondée sur la variation des rendements du PFL d'une année à l'autre. Elle n'indique pas la volatilité future du PFL. La cote peut changer au fil du temps. Un FNB assorti d'une cote de risque faible peut tout de même perdre de l'argent.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltée est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 mars 2023. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FGDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), ou les sociétés membres du London Stock Exchange (le « groupe LSE ») (ensemble, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne se portent aucunement garants (expressément ou tacitement) en ce qui concerne les résultats escomptés de l'utilisation de l'Indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada (« l'indice ») et/ou le niveau atteint par l'indice à quelque moment ou date que ce soit. L'indice est compilé et calculé par FGDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes de l'indice sont dévolus à FGDCM. Les concédants de licence ne peuvent être tenus responsables (par suite de négligence ou autrement) envers quiconque d'une erreur touchant les indices et n'ont aucunement l'obligation d'aviser qui que ce soit de toute erreur s'y trouvant. « FTSE® » est une marque de commerce de FTSE International Limited au Canada et à Taïwan, et « FTSE® » est une marque de commerce des sociétés membres du London Stock Exchange au reste du monde que FGDCM utilise sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2023

Personne-ressource : Stephanie Diiorio, 212 278-9037, [email protected]com

SOURCE Invesco Ltd.