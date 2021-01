Le lancement offre aux investisseurs canadiens une exposition aux FNB Invesco des gammes ESG et Innovation

TORONTO, le 28 janvier 2021 /CNW/ - Invesco Ltd. (NYSE : IVZ), un gestionnaire d'actifs mondial de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux fonds communs de placement indiciels structurés comme des fonds de FNB par Invesco Canada Ltée. Ces nouveaux produits offrent à tous les investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à quatre des FNB les plus novateurs d'Invesco lancés en 2020 par l'intermédiaire d'un FNB ou d'un fonds commun de placement, ce qui leur permet de choisir l'instrument qui répond le mieux à leurs objectifs de placement.

« En 2020, Invesco a lancé une gamme de FNB qui mettent en valeur nos principales forces et nos partenariats de longue date. Compte tenu de l'intérêt que suscitent nos FNB ESG et la gamme Innovation du NASDAQ, nous offrons la série aux investisseurs canadiens, affirme Jason MacKay, responsable des intermédiaires de gestion de patrimoine, Canada. L'intégration de ces FNB dans une structure de fonds communs de placement indiciels permet aux investisseurs canadiens d'accéder facilement à quatre indices clés au moyen d'une autre structure de placement. »

Les quatre nouveaux fonds communs de placement indiciels, qui investiront généralement individuellement dans les quatre FNB, sont les suivants :

Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco Le Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco cherche à reproduire le rendement de l'indice S&P 500 ESG avec couverture*. L'indice S&P 500 ESG utilise les critères ESG de S&P DJI pour sélectionner des sociétés de l'indice S&P 500. Index. Cette méthodologie permet aux investisseurs d'investir dans des sociétés américaines de premier ordre qui répondent à certains critères ESG tout en présentant des pondérations sectorielles globales semblables à celles de l'indice S&P 500. Le fonds a l'intention d'investir directement dans le Invesco S&P 500 ESG Index ETF (symbole : ESG.F) pour atteindre son objectif de placement.

Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco La Catégorie FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco cherche à reproduire le rendement de l'indice composé S&P/TSX ESG. L'indice composé S&P/TSX ESG utilise les critères ESG de S&P DJI pour sélectionner des sociétés de l'indice de référence, à savoir l'indice composé S&P/TSX du Canada. Cette méthodologie permet aux investisseurs d'investir dans des sociétés canadiennes de premier ordre qui répondent à certains critères ESG tout en présentant des pondérations sectorielles globales semblables à celles de l'indice composé S&P/TSX. Ce fonds a l'intention d'investir directement dans le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (symbole : ESGC) pour atteindre son objectif de placement.

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco Le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco cherche à reproduire le rendement de l'indice NASDAQ-100 avec couverture*. L'indice NASDAQ-100 est composé des plus grandes sociétés (excluant les services financiers) de la Bourse du NASDAQ et, depuis sa création il y a 30 ans, il est l'un des principaux indices de croissance à grande capitalisation au monde. Ce fonds a l'intention d'investir directement dans le Invesco NASDAQ 100 ETF coté aux États-Unis (symbole : QQQM) pour atteindre son objectif de placement.

Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco Le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco cherche à reproduire le rendement de l'indice NASDAQ Next Generation 100 avec couverture*. L'indice NASDAQ Next Generation 100 est composé des 100 plus importantes sociétés non financières inscrites à la Bourse du NASDAQ qui ne font pas partie de l'indice NASDAQ-100. Le fonds a l'intention d'investir dans le Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF coté aux États-Unis (symbole : QQQJ) pour atteindre son objectif de placement.

Les quatre fonds seront offerts dans les séries A, F et PTF. La série A sera offerte avec frais d'acquisition seulement. Les séries F et PTF seront offertes sans frais d'acquisition.

« Offrir aux investisseurs canadiens ces quatre fonds communs de placement représente la prochaine étape de la démocratisation continue des placements, explique M. MacKay, soit la promotion du concept de plus en plus répandu selon lequel la personnalisation des placements continue d'être avantageuse pour l'investisseur final, quelle que soit la structure du fonds. »

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 874-6275. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou en vous abonnant au blogue d'Invesco Canada.

* Cette couverture n'influera pas sur l'exposition au change du fonds sous-jacent.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 350 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent.

Les séries PTF et F ne sont offertes qu'aux investisseurs admissibles qui ont un compte à honoraires auprès d'un courtier qui a signé une entente de courtier de série F ou PTF Invesco avec Invesco Canada. Les parts/actions de série F ou PTF ne comportent pas de frais d'acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs pourraient devoir payer d'autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement et d'autres services qu'ils reçoivent.

L'indice S&P 500 ESG et l'indice composé S&P/TSX ESG sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. S&P® et indice composé S&P/TSX sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Le Fonds FNB indice S&P 500 ESG Invesco et le Fonds FNB indice composé S&P/TSX ESG Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les entreprises qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice S&P 500 ESG et de l'indice composé S&P/TSX ESG.

NASDAQ® constitue une marque de commerce de NASDAQ OMX Group, Inc. (« NASDAQ OMX ») et est utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et à Invesco Canada Ltée. NASDAQ OMX ne s'est pas prononcée sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) Produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par NASDAQ OMX et NASDAQ OMX NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR CE QUI SE RAPPORTE AU(X) PRODUIT(S).

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021

Personne-ressource pour les médias : Stephanie Diiorio, 212 278-9037, [email protected]

