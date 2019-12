Invesco Fixed Income annonce des changements de gestionnaires de portefeuille

TORONTO, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Invesco Ltd. a annoncé aujourd'hui des changements au sein de l'équipe Invesco Fixed Income (IFI) au Canada. Jennifer Hartviksen, gestionnaire de portefeuille pour IFI, quittera la société le 31 décembre 2019.

L'équipe des titres à rendement élevé mondiaux d'Invesco au Canada continuera d'être dirigée par Joseph Portera, chef des placements, titres de créance multisectoriels et à rendement élevé. M. Portera est le gestionnaire de portefeuille principal de deux fonds, Invesco High Yield Fund et Invesco Multi Sector Credit Fund. Il est entré au service d'Invesco en 2012 et compte plus de 38 ans d'expérience dans l'industrie.

Depuis l'expansion de l'équipe IFI sur le marché canadien, les stratégies de titres de créance multisectoriels et à rendement élevé de la société ont mis à profit l'ensemble des ressources, de l'expertise et des capacités de 182 spécialistes des placements. Au 30 septembre 2019, l'équipe gérait plus de 372 milliards $US d'actifs pour des clients du monde entier. L'équipe d'IFI privilégie un processus rigoureux et reproductible combinant à la fois la recherche descendante et ascendante en vue de découvrir des occasions attrayantes en matière de risque et de rendement.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante d'envergure mondiale dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de stratégies de placement actives, passives et alternatives. Invesco, qui a des bureaux dans 25 pays, gérait 1 200 milliards $US d'actifs pour le compte de ses clients du monde entier au 30 septembre 2019. Pour tout complément d'information, veuillez visiter invesco.com.

