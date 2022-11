TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau fonds commun de placement axé sur le revenu, le Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco, et l'élargissement de sa plateforme de placements non traditionnels dans la région en convertissant le Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée Invesco en un fonds commun de placement non traditionnel. Les deux stratégies sont gérées par l'équipe Répartition d'actif mondiale d'Invesco.

Le Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu élevé ainsi qu'une protection contre les baisses en période de volatilité des marchés. Premier instrument du genre pour Invesco au Canada, ce fonds utilise des obligations indexées sur actions pour générer un revenu et offrir une protection en cas de baisse. Invesco estime que la stratégie de ce fonds peut répondre aux demandes des clients pour des niveaux de revenu plus élevés d'une façon différente.

Le Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée Invesco - qui offre une diversification aux portefeuilles surpondérés en actions ou ayant une couverture insuffisante contre l'inflation - est maintenant proposé en tant que fonds commun de placement non traditionnel. Celui-ci met l'accent sur la diversification économique et vise à offrir une résilience structurelle dans divers contextes économiques. Il constitue le premier fonds commun de placement non traditionnel d'Invesco proposé aux investisseurs particuliers.

« Le segment des fonds communs de placement non traditionnels au Canada poursuit sa croissance considérable et nous avons pris l'engagement de proposer à nos clients des stratégies non traditionnelles de premier plan comme le Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée Invesco », a déclaré Jason MacKay, responsable des intermédiaires de gestion de patrimoine au Canada. « Par ailleurs, le nouveau Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco est très intéressant, car il est unique sur le marché canadien. Il intègre les obligations indexées sur actions afin de proposer une solution diversifiée d'actions mondiales conçue pour procurer aux investisseurs un revenu mensuel élevé et une participation aux marchés boursiers ainsi qu'une atténuation structurelle du risque.

Les séries F et I seront disponibles pour les deux fonds, sans frais d'acquisition. Pour le Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco, les séries A et P seront aussi disponibles avec frais d'acquisition seulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376 ou visiter le site www.invesco.ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 300 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2022.

Personne-ressource : Gina Simonis [email protected], 917 715-8339

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.