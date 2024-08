Le lancement de quatre nouveaux FNB donne accès à la gestion active de grande qualité d'Invesco

TORONTO, le 15 août 2024 /CNW/ -- Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) qui viennent enrichir sa gamme de FNB à gestion active. Ces produits tirent parti des capacités de placement actif d'Invesco dans un instrument de FNB, ce qui donne aux investisseurs accès à sa gestion active de grande qualité.

« Les FNB à gestion active ont atteint le point d'inflexion des investisseurs, ce qui en fait le moment idéal pour accroître nos capacités au Canada », a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. « Le lancement d'aujourd'hui nous aide à poursuivre notre objectif de répondre aux demandes des investisseurs au moyen de solides stratégies de placement dans divers instruments de placement, les aidant ainsi à atteindre au mieux leurs objectifs de placement. »

Voici les quatre FNB lancés aujourd'hui :

Nom du FNB Symbole Frais de gestion actuels (pb) Frais de gestion réels nets (pb) Date de prise d'effet Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (parts en $ CA) EQLI 34 0 Création - 28 févr. 2025 Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (parts en $ CA) QQCI 34 0 Création - 28 févr. 2025 Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (parts en $ CA) ICCB 45 S. O. S. O. Invesco Global Bond ETF (parts en $ CA) ICGB 55 S. O. S. O.

Les FNB Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) et Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI) visent à combiner l'exposition aux actions d'un produit reproduisant un indice avec un rendement mensuel constant et élevé. Le QQCI et l'EQLI se distinguent par leurs objectifs visant à offrir un revenu fiable et une participation au marché, ainsi qu'une superposition de revenu d'options diversifiées, permettant un équilibre entre le rendement et la croissance en mettant l'accent sur les rendements totaux à long terme.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 28 février 2025 au moins, Invesco renonce à la totalité des frais de gestion de 34 pb pour le QQCI et l'EQLI.

Invesco a conçu le QQCI et l'EQLI pour répondre aux besoins des investisseurs qui veulent participer de façon significative à des indices boursiers de base fiables, mais avec une volatilité et un risque de baisse moindres. Ces stratégies devraient offrir la possibilité d'obtenir un revenu mensuel intéressant et régulier, en équilibrant le rendement et la croissance et en mettant l'accent sur les rendements totaux à long terme. La constance du rendement et la participation au marché sont deux éléments cruciaux pour les investisseurs qui tentent de déterminer comment les FNB Income Advantage pourraient s'intégrer à leur portefeuille.

Les FNB Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (ICCB) et Invesco Global Bond ETF (ICGB) visent à procurer un revenu régulier et une croissance du capital. L'ICCB et l'ICGB investissent principalement dans des titres à revenu fixe de catégorie investissement de gouvernements, de sociétés et d'autres émetteurs, offrant aux investisseurs une option intéressante de diversification tout en participant à une croissance régulière du revenu et du capital.

L'offre initiale des quatre FNB inclus dans le tableau ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

« pb » désigne l'unité de mesure appelée « points de base », utilisée pour décrire une valeur ou un taux en pourcentage. Un point de base équivaut à 0,01 % (1/100e d'un pour cent) ou à 0,0001 sous forme décimale.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 700 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Bien que les FNB Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) et Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI) participent à la hausse du marché, leur participation pourrait être limitée en échange d'un revenu supérieur provenant de leur stratégie d'options.

L'indice Nasdaq-100MD est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et d'une sous-licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère approprié du Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (le « produit »). Le produit n'est pas émis, approuvé, vendu ou recommandé par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PRODUIT.

S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Capital Management LLC et à ses sous-titulaires. L'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2024

Contact : Rachael Peng, +1 713 214-4193, [email protected]

