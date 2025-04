EQLT est le seul FNB qui cherche à reproduire l'indice S&P/TSX 60 Equal Weight

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltd. (Invesco) a annoncé aujourd'hui le lancement du Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF (EQLT), le seul FNB à offrir une exposition généralisée équipondérée aux actions canadiennes, en offrant l'occasion de diversifier les placements par rapport à des indices de référence fortement pondérés dans les chefs de file et à des portefeuilles plus concentrés. EQLT se joint à la gamme de FNB équipondérés d'Invesco Canada pour offrir aux investisseurs un meilleur accès à une plus grande diversification grâce à une exposition plus équilibrée à un indice sous-jacent ainsi qu'à une réduction du risque de concentration dans plusieurs expositions essentielles aux actions :

NOUVEAUTÉS : Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF (EQLT)

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL, EQL.F, EQL.U)

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI)

Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF (EQE, EQE.F)

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF (QQEQ, QQEQ.F)

« En offrant un accès équipondéré aux sociétés faisant partie du segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier canadien, EQLT vise à offrir aux investisseurs un instrument essentiel pour les portefeuilles dans le contexte actuel du marché, a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. Nous avons observé une forte demande pour nos FNB équipondérés actuels, notre gamme de FNB équipondérés domiciliés au Canada atteignant un actif sous gestion d'environ 2,5 G$1. Nous sommes heureux d'être le seul gestionnaire d'actifs à détenir un FNB qui cherche à reproduire l'indice équipondéré S&P/TSX 60. »

Le fonds indiciel EQLT peut servir d'exposition principale ou complémentaire aux actions canadiennes, car il cherche à reproduire le rendement de l'indice S&P/TSX 60 Equal Weight. EQLT vise à offrir une occasion stratégique de croissance potentielle du capital à long terme, en allouant une pondération égale aux placements en actions.

« La stratégie EQLT réduit le risque de concentration du portefeuille et crée un portefeuille plus équilibré, a poursuivi M. Chiefalo. L'indice est une option solide qui permet aux conseillers et aux investisseurs d'exprimer ou de compléter leurs points de vue sur les placements en actions canadiennes par rapport aux indices traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation. »

EQLT est rééquilibré chaque trimestre pour maintenir une exposition équipondérée et peut créer une dynamique d'achat à faible prix et de vente à prix fort au fil du temps. Le passé nous indique que le rééquilibrage trimestriel offre également une exposition plus stable aux secteurs et aux sociétés comparativement à l'indice S&P/TSX 60, ce qui peut réduire l'incidence des bulles boursières par rapport à l'indice S&P/TSX 60.

L'offre initiale du EQLT a pris fin. Les parts du EQLT pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture du marché le 3 avril 2025.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 850 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Les placements dans un fonds négocié en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.com/ca.

Les indices S&P Dow Jones Indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence et sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Les Invesco S&P ETF ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les entreprises qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices S&P Indices.

S&PMD, Standard & Poor'sMD et S&P 500 Equal WeightMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée par S&P Dow Jones Indices LLC. L'indice S&P Equal Weight et l'indice S&P/TSX 60 Equal Weight sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisés sous licence par Invesco Canada Ltée. Ce FNB Invesco n'est ni commandité, ni avalisé, ni vendu, ni promu par S&P Dow Jones Indices LLC. S&P Dow Jones Indices LLC ne fait aucune déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée. Invesco Canada Ltée est une filiale en propriété exclusive indirecte d'Invesco Ltd.

1 L'actif sous gestion de tous les FNB équipondérés d'Invesco Canada s'élève à 2 477 775 663 $ au 17 mars 2025.a

Personne-ressource : Samantha Brandifino, [email protected], 332 323-5557

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/5248948/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.