TORONTO, le 29 août 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui un changement relatif à un fonds Invesco Canada existant, soit le Invesco Senior Loan Index ETF (BKL.C, BKL.U et BKL.F).

Morningstar, Inc. (« Morningstar ») a acquis de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P Dow Jones ») l'indice sous-jacent du Invesco Senior Loan Index ETF, et est le nouveau fournisseur d'indices pour cet indice sous-jacent. À compter d'aujourd'hui, le nom de l'indice sous-jacent est MorningstarMD LSTAMD US Leveraged Loan 100 IndexMC (auparavant indice S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100).

Aucun changement n'a été apporté à la méthodologie de cet indice sous-jacent relativement à ce changement de propriétaire. S&P Dow Jones agit à titre d'agent responsable du calcul et d'administrateur de l'indice de référence de Morningstar pour l'indice sous-jacent et, à ce titre, S&P Dow Jones maintient et calcule l'indice sous-jacent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

Le MorningstarMD LSTAMD US Leveraged Loan 100 IndexMC est un produit de Morningstar, Inc. (« Morningstar »), utilisé par Invesco Capital Management LLC (« Invesco Capital ») aux termes d'une licence. MorningstarMD est une marque déposée de Morningstar, utilisée à certaines fins par Invesco Capital aux termes d'une licence. Loan Syndications and Trading AssociationMD et LSTAMD sont des marques de commerce de la LSTA, utilisées à certaines fins par Morningstar aux termes d'une licence, et par Invesco Capital aux termes d'une sous-licence accordée par Morningstar. Le Invesco Senior Loan Index ETF (le « BKL ») n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par Morningstar, la LSTA, ou leurs sociétés affiliées respectives. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans le BKL ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption du MorningstarMD LSTAMD US Leveraged Loan 100 IndexMC.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2022.

Personne-ressource : Gina Simonis, Relations avec les médias d'Invesco, 917 715-8839

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.