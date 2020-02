Invesco Canada annonce le changement du niveau de risque de deux FNB cotés au Canada

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le changement du niveau de risque applicable à deux de ses fonds négociés en Bourse (FNB) cotés au Canada. Les changements du niveau de risque entrent en vigueur immédiatement et sont détaillés dans le tableau suivant :

Nom et série du FNB Symbole boursier Niveau de risque précédent Nouveau niveau de risque Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF, parts en $US PXG.U Moyen à élevé Moyen Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF, parts en $US PZW.U Moyen à élevé Moyen

Les changements du niveau de risque ont été effectués conformément à la méthodologie de classification des risques établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le niveau de risque des fonds. Aucune modification n'a été apportée aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB. Un résumé de la méthodologie de classification des risques, des objectifs et des stratégies de placement d'un FNB figure dans son prospectus le plus récent.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de stratégies de placement actives, passives et alternatives. Invesco, qui a des bureaux dans 25 pays, gérait 1 200 milliards $US d'actifs pour le compte de ses clients du monde entier au 31 décembre 2019. Pour tout complément d'information, visitez le site Invesco.com.

Les placements dans des fonds négociés en Bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse invesco.ca.

Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.

En revanche, si un FNB Invesco est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB Invesco en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

Certains FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore.

FTSE® est une marque de commerce détenue par les sociétés du London Stock Exchange Group et utilisée par FTSE International Limited (« FTSE ») sous licence. La série d'indices FTSE RAFI® est calculée par FTSE en collaboration avec Research Affiliates, LLC (« RA »). Ni FTSE, ni RA ne parrainent, n'endossent ni ne font la promotion du présent produit, n'ont aucun lien avec celui-ci et n'assument aucune responsabilité au regard de son émission, son fonctionnement et sa négociation. Tous les droits de propriété intellectuelle des valeurs et de la liste des composantes de l'indice sont dévolus à FTSE.

« Fundamental Index® » et/ou « Research Affiliates Fundamental Index® » et/ou « RAFI® » et/ou toutes autres marques de commerce, dénominations commerciales de RA et tous concepts brevetés ou dont la demande de brevet est en instance sont la propriété exclusive de Research Affiliates LLC.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

