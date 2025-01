TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (Invesco) a annoncé l'annulation des frais de gestion de 34 pb sur l'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (QQCI) et sur l'Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (EQLI) jusqu'au 30 juin 2025 au moins, comme il est décrit dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB et série Symbole Frais de gestion actuels (pb) Frais de gestion nets effectifs (pb) Date de prise d'effet Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (parts en $ CA) EQLI 34 0 Date de création - 30 juin 2025 Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (parts en $ CA) QQCI 34 0 Date de création - 30 juin 2025

Cela prolonge la période d'annulation des frais annoncée précédemment par Invesco, qui se terminait le 28 février 2025.

De plus, à compter d'aujourd'hui, Invesco a annoncé que l'Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF (« PFL ») changera de nom pour s'appeler Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF. Ce changement découle d'un changement apporté au nom de l'indice PFL qu'il suit et permettra de mieux l'harmoniser avec la stratégie et les objectifs de placement du PFL. L'ISIN et le symbole boursier ne changeront pas.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 850 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

L'indice S&P 500MD Equal Weight (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par Invesco Capital Management LLC et ses sous-titulaires (collectivement, les « titulaires de licence »). S&PMD et S&P 500MD sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée aux titulaires de licence. L'Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ce produit ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF est une marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et d'une sous-licence accordée à Invesco Canada Ltée. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère approprié du Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (le « produit »). Le produit n'est pas émis, approuvé, vendu ou recommandé par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU PRODUIT.

L'Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (auparavant, Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF) a été conçu uniquement par Invesco. L'Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF n'est aucunement lié au London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « Groupe LSE »), ni commandité, avalisé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits à l'égard de l'indice des obligations à taux variable FTSE Canada (auparavant, l'indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada) (l'« indice FTSE ») sont dévolus à la société du Groupe LSE pertinente, qui détient l'indice FTSE. « FTSEMD » est une marque de commerce de la société membre du Groupe LSE pertinente et est utilisée sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. L'indice FTSE est calculé par FTSE International Limited, FTSE Fixed Income, LLC ou un membre du groupe, mandataire ou associé, ou en leur nom. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de toute personne découlant a) de l'utilisation de l'indice FTSE, de sa fiabilité ou de toute erreur dans celui-ci ou b) d'un placement dans l'Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF ou de son fonctionnement. Le Groupe LSE ne fait aucune déclaration, prédiction ou garantie quant aux résultats à obtenir du Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF ou à la convenance de l'indice FTSE aux fins pour lesquelles il est utilisé par Invesco.

