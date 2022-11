TORONTO, le 28 novembre 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltd. a annoncé aujourd'hui des changements à certaines de ses équipes de gestion de portefeuille de fonds communs de placement d'actions à gestion active. La mise à jour des équipes permettra de résoudre les chevauchements des capacités de gestion de portefeuille et contribuera à l'atteinte de l'objectif global d'offrir des rendements de placement corrigés du risque concurrentiels à long terme. Ces changements visent à améliorer les fonds d'actions mondiales, internationales et des marchés émergents suivants, afin d'offrir le meilleur d'Invesco aux clients canadiens en tirant parti des capacités mondiales de la société :

Le Fonds international des sociétés Invesco et la Catégorie internationale des sociétés Invesco seront gérés par George Evans et Robert Dunphy;

Le Fonds des marchés émergents Invesco et la Catégorie marchés émergents Invesco seront gérés par Justin Leverenz;

Le Fonds Europlus Invesco sera géré par Clas Olsson, Borge Endresen, Mark McDonnell et Richard Nield;

La Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco, le Fonds mondial d'actions Sélect Invesco et le volet titres de capitaux propres du Fonds mondial équilibré Sélect Invesco seront gérés par John Delano;

Jeff Feng et Matt Peden ne figureront plus parmi les gestionnaires de portefeuilles des fonds susmentionnés à compter d'aujourd'hui, le 28 novembre 2022;

Ronald Zibelli sera ajouté à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds de sociétés américaines Invesco et de la Catégorie sociétés américaines Invesco, alors qu'Erik Voss et Ido Cohen demeureront gestionnaires de portefeuille pour les deux fonds; Erik Voss a annoncé son intention de prendre sa retraite le 30 juin 2023.

En plus des changements apportés aux équipes de gestion de portefeuille susmentionnés, les stratégies de placement des fonds suivants seront modifiées : le Fonds Europlus Invesco, le Fonds international des sociétés Invesco, la Catégorie internationale des sociétés Invesco, le Fonds mondial équilibré Invesco, la Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco et le Fonds mondial d'actions Sélect Invesco.

De plus, le mandat d'Invesco Hong Kong Ltd. à titre de sous-conseiller prendra fin pour les fonds suivants : le Fonds international des sociétés Invesco, la Catégorie internationale des sociétés Invesco, le Fonds des marchés émergents Invesco, la Catégorie marchés émergents Invesco, la Catégorie mondiale d'actions Sélect Invesco, le Fonds mondial d'actions Sélect Invesco, et le volet titres de capitaux propres du Fonds mondial équilibré Sélect Invesco.

Aucun changement ne sera apporté à l'objectif de ces Fonds.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 300 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier en septembre 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

