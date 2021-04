TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à un fonds Invesco Canada existant, soit le fonds Invesco QQQ Index ETF (QQC.F).

Invesco changera le nom du fonds Invesco QQQ Index ETF (QQC.F) pour le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco. Le fonds QQC.F détient actuellement des titres du fonds Invesco QQQ Trust, série 1 (symbole NASDAQ : QQQ). Invesco modifiera les stratégies de placement du fonds QQC.F afin que celui-ci détienne des titres du fonds QQQ ou du fonds Invesco NASDAQ 100 ETF (symbole NASDAQ : QQQM). Les fonds QQQ et QQQM offrent chacun une exposition à l'indice NASDAQ 100. De plus, les frais de gestion passeront de 0,25 % à 0,20 %. Chacun de ces changements entrera en vigueur le 14 mai 2021 ou vers cette date.



Actuel Nouveau (au 14 mai 2021 ou vers cette date) Nom du fonds Invesco QQQ Index ETF Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco Frais de gestion (% de la VL) 0,25 % 0,20 %

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376. Vous pouvez également communiquer avec Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn ou Facebook, ou sur le blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 350 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 décembre 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans un fonds négocié en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. Le FNB Invesco cherche à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être géré activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

NASDAQ® constitue une marque de commerce de NASDAQ OMX Group, Inc. (« NASDAQ OMX ») et est utilisée aux termes d'une licence accordée à Invesco Capital Management LLC et à Invesco Canada Ltée. NASDAQ OMX ne s'est pas prononcée sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par NASDAQ OMX et NASDAQ OMX NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR CE QUI SE RAPPORTE AU(X) PRODUIT(S).

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021.

Personne-ressource: Gina Simonis, Relations avec les médias d'Invesco, 917 715-8839

