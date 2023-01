TORONTO, le 23 janvier 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait proposer des changements à sa gamme de fonds négociés en bourse (FNB) et de fonds communs de placement canadiens. Cette initiative vise à simplifier l'offre de produits de la société afin qu'elle puisse se concentrer sur les secteurs où la demande de la clientèle est la plus élevée. Cela lui permettra également d'offrir un service et un soutien supérieurs tout en investissant dans ces produits à forte demande. Les fonds énumérés ci-dessous seront dissous en 2023.

La société prévoit dissoudre les FNB inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) ci-après à la fermeture des bureaux le 21 avril 2023 ou vers cette date :

Fonds fermé Symbole boursier Invesco Canadian Preferred Share Index ETF PPS Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF PZC Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF PXG, PXG.U Invesco Global Shareholder Yield ETF PSY, PSY.U Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF USB, USB.U Invesco S&P/TSX REIT Income Index ETF REIT Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF ELV Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF ILV, ILV.F Invesco Senior Loan Index ETF BKL.C, BKL.U, BKL.F

Les FNB cotés à la TSX continueront d'y être inscrits jusqu'à la fermeture des bureaux le 17 avril 2023 ou vers cette date, moment où ils devraient cesser d'être négociés et être radiés. Aucun autre ordre de souscription visant des parts des FNB cotés à la TSX ne sera accepté après la fermeture des bureaux le 5 avril 2023. Les porteurs de parts des FNB inscrits à la TSX peuvent continuer de soumettre des demandes d'échange de parts jusqu'à la fermeture des bureaux le 14 avril 2023 ou vers cette date et de faire racheter des parts jusqu'au 21 avril 2023.

La société prévoit dissoudre les FNB inscrits à la NEO Bourse (NEO) ci-après à la fermeture des bureaux le 21 avril 2023 ou vers cette date :

Fonds fermé Symbole boursier Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF PIB Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF PGB Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF UHD, UHD.U, UHD.F Invesco S&P 500 Momentum Index ETF MOM, MOM.U, MOM.F Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF GHD, GHD.F

Les FNB cotés à la NEO continueront d'y être inscrits jusqu'à la fermeture des bureaux le 17 avril 2023 ou vers cette date, moment où ils devraient cesser d'être négociés et être radiés. Aucun autre ordre de souscription visant des parts des FNB cotés à la NEO ne sera accepté après la fermeture des bureaux le 5 avril 2023. Les porteurs de parts des FNB inscrits à la NEO peuvent continuer de soumettre des demandes d'échange de parts jusqu'à la fermeture des bureaux le 14 avril 2023 ou vers cette date et de faire racheter des parts jusqu'au 21 avril 2023.

La société prévoit dissoudre le fonds commun de placement ci-après le 5 mai 2023 :

Fonds fermé Fonds de répartition Invesco

À compter d'aujourd'hui, toutes les séries de parts de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements autres que les placements d'investisseurs qui, au 23 janvier 2023, étaient des investisseurs du fonds ou des participants au service de rééquilibrage Invesco. Le fonds sera fermé à tous les placements à compter de la fermeture des bureaux le 3 mai 2023 ou vers cette date.

La société prévoit dissoudre les fonds communs de placement ci-après le 6 avril 2023 :

Fonds fermé Portefeuille équilibré Invesco Catégorie FNB indice d'actions privilégiées canadiennes Invesco Fonds indice d'obligations à rendement réel canadiennes Invesco Portefeuille prudent Invesco Catégorie FNB marchés émergents FTSE RAFI Invesco Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Invesco Fonds mondial équilibré Sélect Invesco Portefeuille de croissance Invesco Portefeuille FNB de croissance élevée Invesco Portefeuille de croissance élevée Invesco Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco Portefeuille FNB modéré Invesco Portefeuille modéré Invesco Fonds FNB indice Nasdaq Next Gen 100 Invesco Fonds FNB indice S&P 500 à faible volatilité Invesco Catégorie FNB indice composé S&P/TSX à faible volatilité Invesco Fonds du marché monétaire américain Invesco Fonds indice d'obligations à rendement élevé américaines Invesco

Dès maintenant, toutes les séries d'actions et de parts de ces fonds sont fermées à tous les placements.

