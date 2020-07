Changements proposés pour deux FNB et un fonds commun de placement

TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Invesco Canada Ltd. (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait proposer des changements à sa gamme de produits. Sous réserve de l'approbation des investisseurs, Invesco propose de modifier les objectifs de placement de trois fonds Invesco Canada existants : le Invesco Tactical Bond ETF (PTB), le Fonds FNB tactique d'obligations Invesco et le Invesco DWA Global Momentum Index ETF (DWG). Invesco demande également aux investisseurs d'approuver un changement aux frais de gestion du Invesco DWA Global Momentum Index ETF (DWG). De plus, la société a révisé la cote de risque pour quatre de ses fonds communs de placement.

Invesco Tactical Bond ETF (PTB)

Sous réserve de l'approbation des investisseurs, Invesco propose de modifier les objectifs de placement du Invesco Tactical Bond ETF (PTB). Le changement est soumis à l'approbation des investisseurs et une assemblée des investisseurs sera tenue virtuellement le 15 octobre 2020 ou vers cette date. La mise en œuvre de ce changement d'objectifs de placement est également soumise à l'approbation de la Bourse de Toronto.

Si elle est approuvée, la modification des objectifs de placement entrera en vigueur le 30 octobre 2020 ou vers cette date, et le fonds changera également de stratégie de placement, de nom et de symbole pour devenir le Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco (BESG) afin de mieux refléter ses nouveaux objectifs. De plus, si elle est approuvée, la structure des sous-conseillers sera modifiée afin que l'équipe de gestion des placements de base plus d'Invesco Fixed Income devienne l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds, et les frais de gestion seront réduits, passant de 0,49 % de la valeur liquidative (VL) à 0,35 % de la VL. Des précisions sur la modification de l'objectif de placement et les autres changements qui seront effectués par la même occasion seront incluses dans une circulaire d'information de la direction et dans les procurations, qui seront accessibles en ligne, et un document sur les procédures de notification et d'accès sera envoyé par la poste en septembre 2020 aux investisseurs inscrits en date du 31 août 2020.



Actuellement Proposé Nom du fonds Invesco Tactical Bond ETF Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF Symbole boursier du fonds PTB BESG Frais de gestion (% de la VL) 0,49 % 0,35 %

Fonds FNB tactique d'obligations Invesco

Sous réserve de l'approbation des investisseurs, Invesco propose de modifier les objectifs de placement du Fonds FNB tactique d'obligations Invesco. Le changement est soumis à l'approbation des investisseurs et une assemblée des investisseurs sera tenue virtuellement le 15 octobre 2020 ou vers cette date. Si les changements proposés aux objectifs de placement du PTB ne sont pas approuvés, Invesco ne procédera pas à la modification proposée des objectifs de placement pour ce fonds.

Si les changements proposés aux objectifs de placement du PTB sont approuvés, la modification des objectifs de placement entrera en vigueur le 30 octobre 2020 ou vers cette date, et le fonds changera également ses stratégies de placement et son nom pour devenir le Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco afin de mieux refléter ses nouveaux objectifs. De plus, si elle est approuvée, l'équipe de gestion de portefeuille sera remplacée par l'équipe de gestion des placements de base plus d'Invesco Fixed Income, et les frais de gestion et de consultation versés par diverses séries du fonds seront réduits. Des précisions sur la modification de l'objectif de placement et les autres changements qui seront effectués par la même occasion seront incluses dans une circulaire d'information de la direction et dans les procurations, qui seront accessibles en ligne, et un document sur les procédures de notification et d'accès sera envoyé par la poste en septembre 2020 aux investisseurs inscrits en date du 31 août 2020.



Actuellement Proposé Nom du fonds Fonds FNB tactique d'obligations Invesco Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco Honoraires de gestion et de conseils en placement réels (séries A, T4 et T6) (% de la VL) 0,90 %† 0,85 % Honoraires de gestion et de conseils en placement réels (séries F, F4 et F6) (% de la VL) 0,40 %† 0,35 %

† Pour l'exercice le plus récent se terminant le 31 mars 2020. Le Fonds paie actuellement des honoraires de gestion et de conseils en placement, ainsi que la partie des honoraires de gestion et de conseils en placement imputés par les fonds sous-jacents détenus par le Fonds qui ne sont pas liés à des services en double. Les honoraires de gestion et de conseils en placement réels indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au total de ces honoraires.

Invesco DWA Global Momentum Index ETF (DWG)

Sous réserve de l'approbation des investisseurs, Invesco propose de modifier les objectifs de placement du Invesco DWA Global Momentum Index ETF (DWG). Ces changements sont soumis à l'approbation des investisseurs et une assemblée des investisseurs sera tenue virtuellement le 15 octobre 2020 ou vers cette date. Invesco ne procédera pas à la modification des frais de gestion tant qu'elle n'aura pas reçu l'approbation de la modification des objectifs de placement et qu'elle ne l'aura pas mise en œuvre. La mise en œuvre de ce changement d'objectifs de placement est également assujettie à l'acceptation de la NEO Bourse.

Le comité d'examen indépendant (CEI) du DWG a examiné les questions de conflits d'intérêts potentiels liées à la modification proposée des honoraires de gestion et a informé Invesco qu'après une enquête raisonnable, le CEI est d'avis que la modification proposée aux honoraires de gestion permet d'obtenir un résultat juste et raisonnable pour DWG.

Si la demande est approuvée, les changements apportés aux objectifs de placement et aux honoraires de gestion entreront en vigueur le 30 octobre 2020 ou vers cette date, et le fonds changera également de stratégie de placement, de nom et de symbole pour devenir le Invesco S&P 500MD Momentum Index ETF (MOM) afin de mieux refléter ses nouveaux objectifs. Des précisions sur la modification de l'objectif de placement et des honoraires de gestion seront incluses dans une circulaire d'information de la direction et dans les procurations, qui seront accessibles en ligne, et un document sur les procédures de notification et d'accès sera envoyé par la poste en septembre 2020 aux investisseurs inscrits en date du 31 août 2020.



Actuellement Proposé Nom du fonds Invesco DWA Global Momentum Index ETF Invesco S&P 500 Momentum Index ETF Symbole boursier du fonds DWG DWG.F DWG.U MOM MOM.F MOM.U Frais de gestion (% de la VL) Des frais de 0,05 %† s'ajoutent aux frais de gestion imputés par les FNB sous-jacents pouvant être détenus par DWG (p. ex., PIE, PIZ, PDP, DWAS). 0,18 %

† Les frais de gestion de ce FNB s'ajoutent aux frais de gestion imputés par les FNB Invesco qu'il détient. Les honoraires de gestion réels payés par les investisseurs dans ce FNB peuvent varier considérablement d'une période à l'autre selon les FNB Invesco qu'ils détiennent et leur répartition. Selon la méthodologie de son indice, les honoraires de gestion réels peuvent varier de 0,05 % à 0,90 % sur une base annualisée. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthodologie de l'indice du FNB et sur les honoraires de gestion, les autres honoraires et les frais d'exploitation annuels totaux des FNB Invesco qu'il peut détenir.

Modification des cotes de risque

Invesco a également révisé la cote de risque pour les fonds communs de placement suivants :

Fonds Cote de risque antérieure Nouvelle cote de risque Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco Faible Faible-moyen Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco Faible Faible-moyen Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco Faible Faible-moyen Fonds de rendement stratégique Invesco Faible Faible-moyen

Les changements apportés à la cote de risque ont été effectués conformément à la méthodologie de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières afin de déterminer le niveau de risque de placement des fonds communs de placement, et non à la suite de changements apportés aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 874-6275. Vous pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou en vous abonnant au blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltée

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement uniques offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans 25 pays, Invesco gérait un actif de 1 100 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2020. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Invesco Canada Ltd. (« Invesco ») a obtenu une licence de Dorsey, Wright & Associates, LLC (« Dorsey Wright ») pour l'utilisation de certaines marques de commerce de Dorsey Wright et de l'indice Dorsey Wright Global Technical Leaders Index (« indice »). Ces marques de commerce et cet indice ont été développés par Dorsey Wright sans égard et indépendamment d'Invesco, de ce produit ou de tout investisseur potentiel. La décision de consacrer une partie du portefeuille d'un investisseur à un produit mis au point par Invesco et faisant référence à un indice de Dorsey Wright est prise uniquement par l'investisseur, et non par Dorsey Wright ou Invesco. L'octroi de licences à Invesco à l'égard d'un indice ne constitue pas une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation ou une offre d'achat de titres.

S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2020

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/168499/invesco_ltd__logo.jpg

Personne-ressource : Stephanie Diiorio, Relations avec les médias d'Invesco, 212.278-9037

SOURCE Invesco Ltd.

Liens connexes

http://www.oppenheimerfunds.com