TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à l'équipe chargée de la gestion de portefeuilles de titres de qualité supérieure d'Invesco Fixed Income (IFI) au Canada et aux fonds suivants :

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Fonds d'obligations à court terme canadiennes Invesco

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco

Catégorie rendement diversifié Invesco

Fonds mondial équilibré Invesco

Catégorie mondiale équilibrée Invesco

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Fonds mondial équilibré Sélect Invesco

Fonds de croissance du revenu Invesco

Fonds équilibré Sélect Invesco

Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco ESG Global Bond Fund ETF

L'équipe des titres de qualité supérieure d'Invesco restera dirigée par Michael Hyman, chef, Stratégies de titres de crédit mondiaux. M. Hyman est secondé par Matt Brill, chef, Titres à revenu fixe de qualité investissement, Amérique du Nord et Todd Schomberg, gestionnaire de portefeuille principal. Ensemble, MM. Hyman, Brill et Schomberg comptent plus de 70 ans d'expérience dans le secteur et près de deux décennies de gestion de portefeuilles. Avi Hooper, gestionnaire de portefeuille, ne gérera plus les portefeuilles susmentionnés à compter d'aujourd'hui, le 3 octobre 2022. Aucun changement ne sera apporté à l'objectif, à la philosophie et au processus de placement de ces Fonds.

Depuis l'expansion d'IFI sur le marché canadien, les stratégies de titres de qualité supérieure de la société ont été gérées en utilisant la totalité des ressources, de l'expertise et des capacités des 175 spécialistes des placements qui géraient un actif de plus de 392 G$ US pour des clients partout dans le monde au 30 juin 2022. L'équipe d'IFI met l'accent sur un processus rigoureux et reproductible combinant des recherches descendantes et ascendantes qui visent à repérer des occasions favorables de profil risque-rendement.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2022. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les placements dans les FNB et les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2022.

