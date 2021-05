TORONTO, 20 mai 2021 /CNW/ - Invesco Canada Ltd. (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe de croissance internationale et mondiale (équipe Bénéfices, qualité et évaluation ou BQÉ). Jason Holzer, gestionnaire de portefeuille principal et membre de l'équipe BQÉ, quittera la société le 30 septembre 2021.

L'équipe BQÉ, qui existe depuis plus de 25 ans, investit dans une quarantaine de pays. Cette équipe de 17 personnes gère un actif de 19 milliards de dollars américains1 à l'échelle mondiale. Elle continuera d'offrir aux investisseurs un accès spécialisé aux marchés du monde entier dans le cadre d'une approche axée sur la recherche et gérée en équipe.

Veuillez communiquer avec Invesco au 1 800 200-5376. Vous pouvez également communiquer avec Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn ou Facebook, ou sur le blogue d'Invesco Canada.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. (symbole NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 400 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 31 mars 2021. Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2021.

1 Au 30 avril 2021

Personne-ressource : Matthew Chisum, [email protected], 212 652-4368

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434026/Invesco_Logo.jpg

SOURCE Invesco Ltd.

Liens connexes

https://www.invesco.com