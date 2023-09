TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui des changements à l'équipe de gestionnaires de portefeuille. À compter d'aujourd'hui :

Andrew Hall est le gestionnaire de portefeuille du Fonds de sociétés mondiales Invesco;

est le gestionnaire de portefeuille du Fonds de sociétés mondiales Invesco; Stephen Anness est le gestionnaire de portefeuille de la Catégorie mondiale dividendes Invesco et de la composante en actions du Fonds de revenu diversifié mondial Invesco; et

est le gestionnaire de portefeuille de la Catégorie mondiale dividendes Invesco et de la composante en actions du Fonds de revenu diversifié mondial Invesco; et Michael Hatcher n'est plus gestionnaire de portefeuille des fonds susmentionnés.

Invesco Asset Management Limited est nommée sous-conseiller des fonds susmentionnés. Les objectifs de placement de ces fonds demeureront les mêmes.

Invesco Ltd. (NYSE : IVZ) est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2023.

