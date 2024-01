Les nouveaux FNB représentent l'expansion de la solide gamme de produits axés sur l'innovation et le revenu d'Invesco

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) qui donneront facilement accès aux investisseurs à des stratégies pertinentes dans le contexte actuel du marché. Les nouvelles solutions comprennent un FNB offrant une exposition thématique à l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'une nouvelle stratégie de production de revenu qui peut être souscrite en dollars américains et qui complète la participation des investisseurs dans le Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF (PFL).

« Les investisseurs canadiens ont manifesté un intérêt pour les FNB Invesco qui offrent à la fois des thèmes novateurs et un accès différencié à la production de revenu, a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. Le lancement d'aujourd'hui intègre à notre gamme de FNB de nouvelles stratégies qui, selon nous, seront très populaires auprès des clients et leur donneront des façons uniques d'atteindre les résultats de placement souhaités. »

Voici les deux FNB lancés aujourd'hui :

Nom du FNB Symbole Frais de

gestion (pb) Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (parts en $ CA et parts couvertes en $ CA) INAI / INAI.F 35 Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) (parts en $ US) IUFR.U 12

Le Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI, INAI.F) est fondé sur le Morningstar® Global Next Generation Artificial Intelligence Index, qui vise à offrir une exposition aux sociétés qui devraient présenter d'importants avantages économiques en raison de leur rôle dans l'avancement des technologies d'IA, y compris les technologies d'IA de prochaine génération, comme l'IA générative, les données et infrastructures d'IA, les services d'IA et les technologies logicielles d'IA.

Invesco déploie également un nouveau FNB à duration ultra-courte pour donner aux investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à des obligations américaines à taux variable de grande qualité dans le cadre d'un FNB canadien souscrit en dollars américains. Le Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF ($ US) (IUFR.U) reproduit l'indice FTSE US Treasury Floating-Rate Note, qui cherche à investir dans des obligations du Trésor américain à taux variable dont l'échéance est supérieure ou égale à un mois.

L'offre initiale des deux FNB inclus dans le tableau ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

« pb » désigne l'unité de mesure appelée « points de base », utilisée pour décrire une valeur ou un taux en pourcentage. Un point de base équivaut à 0,01 % (1/100e d'un pour cent) ou à 0,0001 sous forme décimale.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 490 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2023. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

Morningstar® Global Energy Transition IndexTM est une marque de service ou de commerce de Morningstar, Inc. utilisée sous licence à certaines fins par Invesco Canada Ltée. Le Invesco Global Energy Transition Index ETF n'est ni commandité, ni avalisé, ni vendu, ni promu par Morningstar. Inc. ou l'une de ses sociétés affiliées (toutes ces entités, collectivement, « Morningstar »). Morningstar ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux porteurs de parts du Morningstar Global Next Gen Index ETF ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le Morningstar Global Next Gen Index ETF en particulier, ou à la capacité du Morningstar Global Next Gen Index ETF de reproduire le rendement général du marché boursier.

Le Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note ETF et le Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (les « FNB de revenu Invesco ») ont été créés uniquement par Invesco. Les FNB de revenu Invesco ne sont aucunement liés ni parrainés, appuyés, vendus ou promus par le London Stock Exchange Group plc et ses engagements collectifs (collectivement, le « Groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits à l'égard de l'Indice des obligations à taux variable échelonnées 1-3 ans FTSE Canada et de l'indice FTSE US Treasury Floating-Rate Note (les « indices FTSE ») sont dévolus à la société du Groupe LSE qui détient les indices FTSE. « FTSEMD » est une marque de commerce de la société membre du Groupe LSE pertinente et est utilisée sous licence par toute autre société membre du Groupe LSE. Les indices FTSE sont calculés par FTSE International Limited, FTSE Fixed Income, LLC ou un membre du groupe, mandataire ou associé, ou en leur nom. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de toute personne découlant a) de l'utilisation des indices, de leur fiabilité ou de toute erreur dans les indices, ou b) d'un placement dans les FNB de revenu Invesco. Le Groupe LSE ne fait aucune déclaration, prédiction ou garantie quant aux résultats à obtenir des FNB de revenu liés aux indices FTSE ou à la convenance des indices aux fins pour lesquelles ils sont utilisés par le conseiller.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

© Invesco Canada Ltée, 2024

Personne-ressource : Rachael Peng, +1 713 214-4193, [email protected]

