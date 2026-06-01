TORONTO et ATLANTA, le 1er juin 2026 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») et Invesco Ltd. (NYSE : IVZ) ont annoncé aujourd'hui la réalisation avec succès de l'acquisition par GMA CI des conventions de gestion liées aux activités de fonds canadiens d'Invesco, dont l'actif sous gestion total combiné s'élève à environ 27 milliards de dollars canadiens.

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Avec prise d'effet en date d'aujourd'hui, GMA CI, la filiale canadienne de gestion d'actifs de CI Financial Corp. (« CI »), devient le gestionnaire de 98 organismes de placement collectif et fonds négociés en bourse auparavant proposés par Invesco Canada Ltée. L'opération, qui a d'abord été annoncée le 13 janvier 2026, a porté les actifs sous gestion de GMA CI à environ 175 milliards de dollars canadiens.

Invesco et GMA CI ont également formé un partenariat stratégique à long terme dans le cadre duquel les membres du groupe d'Invesco continuent de fournir des services de gestion de portefeuille à 61 fonds dans le cadre d'une entente de sous-conseils, avec un actif total sous gestion d'environ 13 milliards de dollars canadiens, pour s'assurer de fournir une expérience de placement cohérente pour les porteurs de titres de ces fonds.

« Cette opération renforce notre position à titre de chef de file dans le secteur canadien des fonds d'investissement, et permet d'augmenter considérablement notre actif sous gestion et d'étendre nos capacités », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI. « Nous avons amélioré notre gamme de fonds grâce à un vaste éventail de nouvelles stratégies, y compris un solide FNB axé sur les franchises, et créé l'une des offres de produits les plus complètes et les plus diversifiées du secteur. »

« Cette acquisition démontre notre profond engagement envers l'investissement dans le développement et la croissance de tous les aspects de nos activités de gestion d'actifs et de patrimoine canadiennes. À mesure que GMA CI poursuit son expansion, nous disposons de ressources accrues pour offrir l'excellence en matière de placement ainsi que des services et des solutions efficaces et de qualité supérieure qui répondent aux besoins des conseillers et des investisseurs canadiens. »

« Invesco demeure déterminée à fournir des services aux investisseurs canadiens grâce à notre vaste éventail de stratégies de placement mondiales, et nous aspirons à poursuivre notre croissance dans le cadre de notre partenariat avec GMA CI, l'un des principaux gestionnaires de placements et de patrimoine du Canada », a souligné Andrew Schlossberg, chef de la direction d'Invesco Ltd. « Nous sommes également emballés de potentiellement élaborer conjointement des solutions de placement pour le marché de la gestion de patrimoine canadien dans l'avenir grâce à notre relation stratégique continue avec GMA CI. »

Avant la réalisation de l'opération, les porteurs de titres de chaque fonds d'investissement d'Invesco Canada visé ont approuvé le changement de gestionnaire de leur fonds respectif aux assemblées tenues en avril 2026.

Compte tenu du changement dans la gestion de portefeuille, GMA CI changera la marque de 37 fonds sous la bannière CI, avec prise d'effet le 31 juillet 2026 ou vers cette date. De plus amples renseignements seront fournis dans un communiqué distinct qui sera publié plus tard cette semaine.

Les coordonnées de notre Service à la clientèle pour les fonds Invesco n'ont pas changé. Les investisseurs peuvent continuer de communiquer avec cette équipe par téléphone au 1-800-200-5376 (en français) ou au 1-800-874-6275 (en anglais), du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HE), ou par courriel à [email protected] (en français) ou à [email protected] (en anglais).

Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier et Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l., à titre de conseiller juridique d'Invesco. Valeurs Mobilières Jefferies, Inc. a agi à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., à titre de conseiller juridique de GMA CI.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au monde; elle est au service de clients dans plus de 120 pays. Grâce à un actif sous gestion de 2 200 milliards de dollars américains au 31 mars 2026, nous offrons une gamme complète de capacités de placement publiques, privées, actives et passives. Notre esprit de collaboration, notre vaste gamme de solutions et notre envergure mondiale font en sorte que nous sommes bien placés pour aider les investisseurs particuliers et institutionnels à repenser les défis et à trouver de nouvelles possibilités de réussite. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Au sujet de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») est l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada. Elle offre une gamme complète de solutions, notamment des organismes de placement collectif, des fonds négociés en bourse et des placements alternatifs, afin d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 1965, GMA CI s'est bâti une réputation durable en matière d'innovation, de gestion rigoureuse des portefeuilles et d'engagement envers la réussite des investisseurs. Notre équipe d'investissement apporte une expertise approfondie en matière de recherche fondamentale, d'élaboration de portefeuille et de gestion des risques afin d'obtenir des résultats au sein d'un large éventail de catégories d'actifs. Nous travaillons en partenariat avec des conseillers financiers, des sociétés de gestion de patrimoine et des institutions pour servir plus de 1,3 million d'investisseurs. GMA CI est une filiale de CI Financial Corp., société diversifiée de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine mondial basée à Toronto. Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse www.ci.com ou sur LinkedIn.

Information et déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « DP ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les DP peuvent concerner les perspectives d'avenir et les événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des renseignements relatifs à la stratégie commerciale, à la stratégie de croissance, aux opérations, aux résultats, aux plans et aux objectifs. Plus particulièrement, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d'occasions futurs constituent des DP. Dans certains cas, les DP peuvent être repérées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projections », « perspectives », « stratégie », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « seront », « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des DP. Les déclarations contenant des DP ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

Il ne faut pas se fier indûment aux DP. Les DP contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des opinions, des estimations et des hypothèses tenant compte de l'expérience et de la perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré un processus minutieux de préparation et d'examen des DP, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s'avéreront exactes. En outre, les DP dépendent de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces DP, notamment ceux décrits dans le présent communiqué.

Rien ne garantit que ces renseignements s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été formulée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date du présent communiqué et est susceptible de changer après cette date. CI et Invesco déclinent toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Gestion mondiale d'actifs CI est une dénomination commerciale enregistrée de CI Investments Inc.

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SOURCE Invesco Ltd.