INVERNESS, NS, le 12 mars 2024 /CNW/ - Un réseau de nouveaux sentiers et de trottoirs reconstruits sera mis en place à Inverness suite à un investissement conjoint de 14 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et de la Municipalité du comté d'Inverness.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Mike Kelloway, le ministre Allan MacMaster et la préfète Bonny MacIsaac, ce projet permettra d'accroître les possibilités de déplacement à pied et à vélo, ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre à Inverness.

Inverness se dotera de 2,97 kilomètres de nouveaux sentiers et pistes polyvalents. De plus, 3,7 kilomètres de trottoirs seront construits ou reconstruits le long de l'avenue Central et du chemin Veteran's Memorial Court. Une fois terminé, ce projet permettra d'accroître la sécurité des cyclistes et des piétons, ainsi que d'améliorer les raccordements et le potentiel piétonnier d'Inverness.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier de soutenir des projets qui favorisent un mode de vie actif, comme le projet de réseau de nouveaux sentiers et de trottoirs reconstruits à Inverness. Lorsque nous mettons en place des réseaux de transport actif, nous réduisons notre dépendance à l'égard des véhicules, ce qui diminue notre empreinte carbone. Nous augmentons également les possibilités de déplacement dans notre vie quotidienne, ce qui se traduit par des collectivités plus fortes et plus saines dans tout le Canada. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Inverness est une collectivité qui a beaucoup à offrir. Ce projet changera la collectivité pour toujours en offrant aux gens la possibilité de mieux se déplacer à pied pour profiter de la plage, de la piste de course, des possibilités de magasinage et de ce que nous aimons tous faire ici : rendre visite à une connaissance. »

L'honorable Allan MacMaster, ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle‑Écosse, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse

« Cet important investissement dans les grands espaces va au-delà de la simple mise en place d'infrastructures. C'est un investissement dans la mobilité sociale des résidents et des visiteurs. En créant des rues accessibles et des espaces dynamiques, nous améliorons les raccordements, en plus de soutenir la durabilité, le développement et la croissance économiques. Ces améliorations permettront aux résidents et aux visiteurs d'avoir plus facilement accès aux établissements où ils apprennent, font leurs courses, mangent, séjournent et se divertissent, ce qui favorisera la cohésion et la prospérité d'Inverness, où la revitalisation des artères principales est porteuse de liens et de possibilités. »

Bonny MacIsaac, préfète de la Municipalité du comté d'Inverness

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 5,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 4 666 200 $ et la Municipalité du comté d' Inverness fournit 3 733 800 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 4 666 la Municipalité du comté d' fournit 3 733 800 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 310 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 420 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir plus de collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

