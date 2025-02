INVENTAIRE DES CARIBOUS MONTAGNARDS DE LA GASPÉSIE À L'AUTOMNE 2024

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) présente les résultats de l'inventaire aérien de la population de caribous montagnards de la Gaspésie.

Le 4 octobre dernier, le MELCCFP a survolé les zones d'inventaire usuelles constituées des sommets dénudés des secteurs des monts Albert, McGerrigle et Logan. Les zones survolées couvrent une superficie de 250 km² dans le parc national de la Gaspésie et les réserves fauniques des Chic-Chocs et de Matane.

Au total, 11 caribous ont été observés, soit cinq mâles, cinq femelles et un faon. Ces caribous étaient répartis sur le mont Jacques-Cartier (trois mâles, quatre femelles et un faon), sur le mont Albert (un mâle), au sud du mont Logan (une femelle repérée par télémétrie) et au sud de mont Saint-Pierre (un mâle repéré par télémétrie).

En comparaison, 22 caribous avaient été confirmés par observation lors de l'inventaire aérien de l'automne 2023. De ceux-ci, 13 caribous ont été placés en installation de garde en captivité à l'hiver 2024.

À la suite des naissances survenues au cours de l'été 2024, 19 caribous sont en installation de garde en captivité, soit 10 femelles, trois mâles et six faons, ce qui porte à un minimum de 30 individus la population de caribous montagnards de la Gaspésie, soit huit de plus que ceux confirmés l'an dernier.

Nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs observations de caribous. Ces informations nous fournissent de précieuses informations concernant les déplacements, les habitats, le comportement et l'état de santé des caribous.

Formulaire d'observation du caribou montagnard de la Gaspésie.

Fiche descriptive sur le caribou des bois, écotype montagnard, de la population de la Gaspésie.

Pour obtenir des renseignements sur le MELCCFP et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez environnement.gouv.qc.ca

