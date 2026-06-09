Intrinsik Corp. publie les résultats du Programme de biosurveillance de l'arsenic à Rouyn-Noranda

Une nouvelle étude qui montre des niveaux d'exposition comparables ou inférieurs à la moyenne canadienne et influencés par une combinaison de facteurs, notamment l'alimentation.

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Intrinsik Corp. rend aujourd'hui publics les résultats du Programme de biosurveillance de l'arsenic à Rouyn-Noranda qui a été réalisé entre avril 2025 et janvier 2026. Ce programme a permis de mesurer l'exposition à l'arsenic des habitants de Rouyn-Noranda afin de les aider à comprendre leur exposition individuelle à cette substance et les facteurs influençant ces niveaux.

Le programme de biosurveillance qui a été mené repose sur une approche intégrée combinant des données biologiques (urine, ongles des orteils), des données environnementales (air, sol, eau, poussière) et des informations sur les facteurs liés au mode de vie des participants.

Il fait suite à des préoccupations de longue date concernant les émissions d'arsenic de la Fonderie Horne et s'appuie sur des études antérieures menées au sein de la communauté.

Principaux constats

La plupart des participants présentaient des concentrations d'arsenic comparables ou inférieures à celles de la population canadienne générale.

La Fonderie Horne rejette de l'arsenic dans l'air par le biais d'émissions, mais la contribution de celles-ci à l'exposition totale mesurée chez les participants s'est avérée mineure par rapport aux sources alimentaires.

L'alimentation, en particulier le poisson, les fruits de mer, le riz et les produits à base de riz, constituait la principale source d'arsenic urinaire.

Les plus jeunes enfants présentaient des niveaux plus élevés d'arsenic inorganique urinaire, mais ces niveaux demeuraient comparables à la moyenne canadienne.

Un petit sous-groupe de filles de moins de 5 ans présentait des niveaux statistiquement plus élevés, mais ceux-ci étaient probablement liés à la consommation de riz.

Les résultats élevés concernant les ongles des orteils s'expliquaient en grande partie par la présence d'arsenic à la surface de l'ongle, et non à l'intérieur du corps.

Le rapport technique complet est accessible ici : www.pbarn-rnabp.ca.

À propos du programme de biosurveillance

Le programme de biosurveillance a été dirigé par Intrinsik Corp., une entreprise indépendante de conseil en environnement et en santé. Il vise à fournir aux participants une évaluation de leur exposition biologique à l'arsenic et à mieux documenter et comprendre l'exposition biologique au niveau communautaire.

Glencore a financé le programme dans son intégralité, mais ne l'a pas réalisé. Intrinsik, sous la direction du chercheur principal Elliot Sigal, était responsable de la mise en œuvre du programme, de l'interprétation des résultats et de la production du rapport final.

Une firme de consultation canadienne, a effectué un examen indépendant par les pairs de la méthodologie du programme avant le début du travail de terrain, ainsi que du rapport scientifique technique avant la divulgation des résultats à la communauté. La révision par les pairs a été réalisée par des scientifiques de premier plan possédant une expertise en biosurveillance et en toxicologie de l'arsenic et des métaux. Il a été constitué par Risk Sciences International, un organisme indépendant établi à Ottawa, sans supervision d'Intrinsik ni de Glencore. Le choix des membres du comité relevait de la discrétion de Risk Sciences International.

Méthodologie

Les études de biosurveillance sont utiles pour analyser les sources d'exposition, puisqu'elles fournissent de l'information sur les expositions réellement reçues par les sujets humains et tiennent compte de l'ensemble des sources potentielles.

Entre avril 2025 et janvier 2026, des échantillons d'urine et d'ongles d'orteils ont été recueillis auprès de 302 participantes et participants. Après vérification de l'admissibilité, 245 personnes ont été retenues pour l'analyse, soit des employés de Glencore, des membres de leur famille et de leur entourage, ainsi que d'autres résidents intéressés de Rouyn-Noranda.

L'analyse de l'arsenic dans l'urine et les ongles d'orteils reflète des périodes d'exposition différentes. L'urine témoigne d'une exposition plus récente, tandis que les ongles d'orteils peuvent refléter une exposition à plus long terme, mais peuvent aussi être influencés par une contamination externe. C'est pourquoi le programme a utilisé les deux types de résultats pour brosser un portrait détaillé de l'exposition à l'arsenic à Rouyn-Noranda.

Mesures concrètes pour réduire l'exposition

Le programme a permis d'identifier plusieurs mesures concrètes qui peuvent être prises pour réduire l'exposition à l'arsenic pour les personnes qui s'en préoccupent :

Enlever ses chaussures à l'entrée : le fait de ne pas enlever ses chaussures était associé à des niveaux d'arsenic inorganique urinaire supérieurs de 22 à 27 %.

Nettoyer les planchers régulièrement : un nettoyage effectué toutes les 2 à 3 semaines ou moins souvent était associé à des niveaux d'arsenic inorganique urinaire supérieurs de 26 % comparativement à un nettoyage tous les 2 à 3 jours.

Faire attention aux méthodes de préparation du riz, notamment en rinçant bien le riz avant la cuisson, en le cuisant dans un grand volume d'eau, et en envisageant des variétés reconnues pour contenir moins d'arsenic (riz blanc, notamment basmati, jasmin ou à sushi).

Laver les mains et le visage des enfants après les jeux extérieurs et avant les repas.

Brosser son animal de compagnie à l'extérieur et brosser régulièrement les animaux qui vont dehors, puisque leur pelage peut accumuler de la poussière.

Ces mesures ne sont pas propres à Rouyn-Noranda et correspondent à des recommandations générales de santé publique visant à réduire l'exposition aux contaminants environnementaux.

À propos d'Intrinsik Corp.

Intrinsik Corp. est une entreprise de conseil en environnement et en santé, qui cumule plus de 40 ans d'expérience en santé humaine et environnementale. L'organisation accompagne ses clients dans la gestion d'enjeux complexes liés à la toxicologie, à l'évaluation des risques et à la conformité réglementaire, notamment dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des produits chimiques et des sciences de l'environnement. Intrinsik Corp. a également participé à plusieurs études de biosurveillance à travers le Canada.

SOURCE Intrinsik

Contact média : Pénélope Lepage, [email protected], 418 952-2684