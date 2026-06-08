Invitations aux médias - Programme de biosurveillance de l'arsenic à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, June 8, 2026 /CNW/ - Intrinsik Corp. souhaite inviter les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra le mardi 9 juin à 10 h, au cours de laquelle seront dévoilés et expliqués les résultats du Programme de biosurveillance de l'arsenic à Rouyn-Noranda.

Il s'agira de présenter les résultats, d'expliquer comment ils ont été obtenus et dans quel contexte, et de répondre aux questions.

QUOI : conférence de presse concernant les résultats du Programme de biosurveillance de l'arsenic à Rouyn-Noranda

QUAND : Mardi 9 juin 2026 à 10 h

OÙ : Rouyn-Noranda

QUI : Elliot Sigal, vice-président et toxicologue principal, Intrinsik Corp.

FORMAT : La conférence de presse se déroulera dans un format hybride, c'est-à-dire que des représentantes et représentants des médias pourront y assister en personne, tandis que d'autres pourront y prendre part à distance.

À NOTER : La conférence de presse aura lieu en anglais et sera traduite en français par un interprète.

RSVP

Les journalistes qui souhaitent prendre part à la conférence de presse doivent confirmer leur présence avant lundi le 8 juin à 16 h en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse et/ou le lien vous seront alors transmis.

À propos d'Intrinsik Corp.

Intrinsik Corp. est une entreprise de conseil en environnement et en santé, qui cumule plus de 40 ans d'expérience en santé humaine et environnementale. L'organisation accompagne ses clients dans la gestion d'enjeux complexes liés à la toxicologie, à l'évaluation des risques et à la conformité réglementaire, notamment dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des produits chimiques et des sciences de l'environnement. Intrinsik Corp. a également participé à plusieurs études de biosurveillance à travers le Canada.

SOURCE Intrinsik