Intimidation dans les établissements de détention - Le ministre Bonnardel doit agir et ça presse

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Les différents évènements violents des derniers jours visant des agents de la paix des services correctionnels du Québec et, plus précisément l'établissement de détention de Saint-Jérôme nous démontrent que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, doit agir et rapidement.

« Quand on observe les faits, on dirait que ce sont les détenus et leurs complices à l'externe qui gèrent l'établissement de détention. Ces événements nous démontrent toute l'importance de nos revendications liées à la sécurité de nos agents, aux établissements carcéraux et au périmètre de sécurité de ceux-ci. Le manque d'investissements sur les infrastructures carcérales gangrène la capacité à d'offrir un milieu sécuritaire et à tout ceci, nous disons c'est assez », dénonce Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec-CSN.

« Les services correctionnels sont un rouage essentiel du milieu judiciaire et que ceux-ci doivent faire face à de l'intimidation et à des menaces du milieu criminalisé est totalement inacceptable. Il est temps que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, prenne action pour sécuriser les membres de son personnel, ses établissements carcéraux et la population afin de démontrer clairement que le contrôle des établissements appartient à la Sécurité publique et non aux criminels confiés à sa garde et à leurs complices », ajoute-t-il.

« Depuis trop longtemps, certains hauts dirigeants du ministère de la Sécurité publique optent pour offrir un service 5 étoiles aux personnes incarcérées au détriment de la sécurité carcérale et de celle de ses agents. Ils ont oublié que nous sommes responsables d'un établissement de détention et que ces personnes incarcérées ont une dette à payer à la population, renchérie monsieur Lavoie. Les événements de cette fin de semaine ne doivent pas restés impunis, des conséquences et de la discipline doivent être mises rapidement de l'avant auprès des personnes incarcérées fautives et de leurs complices externes, et ce, dans l'ensemble du réseau correctionnel. Pour nous, il en va du sérieux et du respect du système judiciaire ».

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Mathieu Lavoie, Président national, Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, 514 293-8853