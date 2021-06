Intervention policière envers un adolescent Noir dans le quartier Villeray

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est fortement interpellée par les images d'une intervention policière à l'encontre d'adolescents noirs dans le quartier Villeray circulant depuis quelques jours. On y voit un policier semblant maintenir son genou sur le cou d'un adolescent. Plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte pourraient potentiellement être en cause, notamment, le droit à la sauvegarde de sa dignité, le droit à l'intégrité de sa personne et le droit à l'égalité.

« Les images de l'intervention policière sont troublantes, d'autant plus qu'il s'agit d'un adolescent et que l'intervention a eu lieu devant d'autres jeunes. La lumière doit être faite sur ces événements, » a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte.

La Commission lutte depuis des années pour la protection des droits des personnes, notamment les populations vulnérables, dans le domaine de la sécurité publique. Elle rappelle qu'une personne qui s'estime victime de discrimination peut déposer une plainte et lui demander d'enquêter.

Il est à noter que la Commission n'accordera pas d'entrevues et ne fera pas d'autres commentaires publics sur cette question.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

