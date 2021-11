Intervention policière envers de jeunes Noirs à Québec

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est fortement interpellée par les images choquantes d'une intervention policière à l'encontre de jeunes Noirs à Québec samedi dernier, particulièrement à l'égard d'un jeune homme et d'une jeune femme. Ces images sont un rappel troublant d'événements de même nature des dernières années, dont une intervention policière à l'encontre d'adolescents noirs dans le quartier Villeray à Montréal qui avait semé l'émoi en juin dernier.

« Les effets de telles interventions sur de jeunes citoyens et citoyennes du Québec ne doivent pas être pris à la légère, notamment du fait de la possible atteinte à leurs droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. La lumière doit être faite sur ces événements troublants et ces jeunes et leurs familles doivent obtenir le soutien nécessaire pour atténuer les séquelles que de telles pratiques peuvent engendrer. Cela a pour effet de compromettre les efforts qui sont déployés pour renforcer le lien de confiance entre la police et les communautés noires, » a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission responsable du mandat Charte.

La Commission lutte depuis de nombreuses années contre la discrimination, le racisme et le profilage racial, des phénomènes qui sont malheureusement présents dans l'ensemble du Québec. Elle rappelle qu'une personne qui s'estime victime de discrimination peut déposer une plainte et lui demander d'enquêter.

Il est à noter que la Commission n'accordera pas d'entrevues et ne fera pas d'autres commentaires publics sur ces événements.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

