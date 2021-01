Intervention de la CNESST chez VEGPRO International : mise à jour

QUÉBEC, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST tient à faire une mise à jour à la suite d'une visite surprise hier d'inspecteurs en santé et sécurité du travail à l'usine VEGPRO International, située à Saint-Patrice-de-Sherrington. Cette entreprise est actuellement aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Rappelons qu'un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, se présenter à toute heure sur un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et l'inspecter.

Les inspecteurs ont constaté aux endroits visités que les mesures de prévention sont en place dans l'usine et les aires communes. Ils ont donc autorisé le maintien de l'ouverture sous des conditions sévères cependant. Un protocole doit être respecté. Il doit y avoir un dépistage massif. On procédera à des vérifications à l'entrée et on refusera l'accès à tout employé infecté. Des surveillants et des caméras assureront le respect des mesures sanitaires.

La CNESST offre un accompagnement soutenu à l'employeur et continuera à suivre la situation de très près avec la Santé publique.

