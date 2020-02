Interruptions au CN : Le blocage des voies replongera l'industrie québécoise du propane dans la crise

GRANBY, QC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise du propane (AQP) sonne l'alarme concernant les interruptions de la circulation des trains qui touchent présentement la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La situation actuelle peut être désormais qualifiée de crise puisque l'industrie estime qu'un rationnement du propane est désormais nécessaire au Québec. D'ailleurs, l'AQP s'attend à ce que le gouvernement déclenche incessamment son plan de contingence, une initiative nommée mission énergie qui sera déployée par le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles.

« Les gouvernements et les autres parties au conflit qui cause les interruptions au CN auraient tort de sous-estimer les effets dévastateurs qu'aurait une pénurie de propane si elle se prolonge pendant des jours », a déclaré M. Raymond Gouron, Directeur général de l'AQP. « Le manque de propane est plus qu'un désagrément pour des milliers de québécois, c'est le chauffage en hiver, l'agriculture, la poursuite de soins de santé, etc. C'est très grave », renchérit M. Gouron.

L'AQP demeure aussi très préoccupée par le fait qu'aucune solution tangible n'est en vue dans cette crise pour le moment. « Un plan de rationnement a des limites, les entreprises et les citoyens qui dépendent du propane font face un casse-tête complexe en ce moment. Les autorités gouvernementales ne peuvent abandonner ces gens à leur sort », dit M. Gouron. « L'AQP s'attend notamment à un leadership vigoureux et efficace de la part du gouvernement fédéral canadien parce que le prix humain et économique qui sera à payer pour un approvisionnement défaillant en propane qui se prolonge au Québec sera simplement inacceptable », a conclu M. Gouron.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

SOURCE Association québécoise du propane

Renseignements: Bruno Leblanc, Teneo, (514) 632-3866, [email protected]

