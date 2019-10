Internet haute vitesse en région : des PME pourront enfin se brancher

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La FCEI se réjouit du lancement du programme « Régions branchées » par le gouvernement du Québec qui vise à soutenir des projets d'infrastructures numériques dans les régions. Cette initiative de 100 M$ pourrait améliorer l'accès à un service Internet haute vitesse pour des entreprises de certaines régions encore mal desservies.

« Nous sommes ravis que le gouvernement mette davantage d'efforts sur cette problématique. Nous sommes au 21e siècle et plus d'une PME sur deux nous dit ne pas être branchée à une connexion Internet plus performante en raison de l'absence d'une meilleure offre dans leur région. Nous espérons que les nouveaux investissements annoncés aujourd'hui se traduiront par une offre plus fiable et plus intéressante pour les entreprises, » explique Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Connexion à Internet haute vitesse : vecteur de productivité pour les PME

Selon la FCEI, « Régions branchées » devrait contribuer à la démocratisation d'un service véritablement essentiel pour les entreprises du Québec installées en région.

« Comme c'est le gouvernement qui finance les nouvelles infrastructures numériques, nous nous attendons à ce que les tarifs pour une connexion Internet optimale soient compétitifs et raisonnables même en régions éloignées. Un meilleur accès aux technologies du web est indispensable pour augmenter la productivité et accéder à de nouveaux marchés, » soutient Gopinath Jeyabalaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales.

La couverture cellulaire large bande : un autre enjeu important à examiner

La FCEI constate l'absence d'initiative pour une couverture cellulaire large bande en région dans l'annonce faite aujourd'hui. Alors que le réseau 5G prend d'assaut plusieurs marchés, certaines régions du Québec, dont la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, souffrent encore d'un réseau cellulaire de base déficitaire. La FCEI souhaite que le gouvernement prenne rapidement des mesures afin de corriger cette iniquité.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

