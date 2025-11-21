Interdiction du cellulaire à l'école - Plus de 96 % des membres de la FPEP consultés constatent des effets positifs

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Plus de 96 % des membres de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) consultés constatent que l'interdiction d'utilisation du téléphone cellulaire à l'école et sur ses terrains a eu des effets positifs dans leur établissement scolaire.

C'est ce qui ressort d'une consultation menée au cours des dernières semaines par la FPEP-CSQ auprès de ses membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien, afin d'évaluer les impacts de la nouvelle règle dans les milieux de travail. La consultation, à laquelle près de 200 personnes ont répondu, a été complétée à la mi-octobre.

Des bienfaits concrets identifiés

Les résultats de la consultation démontrent que, jusqu'à présent, l'implantation de l'interdiction du cellulaire à l'école et sur ses terrains entraîne des impacts nettement plus positifs que négatifs. En effet, 76 % des répondantes et répondants sont totalement d'accord pour y voir des retombées positives, alors que 20 % sont partiellement d'accord.

Plus précisément, 86 % des personnes constatent une meilleure socialisation entre les élèves, 72 % perçoivent une meilleure attention en classe et 31 % pensent que les élèves sont plus motivés. Une autre donnée intéressante : 84 % des répondantes et des répondants sont totalement d'accord (50 %) ou partiellement d'accord (34 %) pour dire que l'application de cette règle d'interdiction du téléphone cellulaire facilite leurs tâches au quotidien.

Des craintes qui ne se sont pas avérées

Par ailleurs, les réponses recueillies lors de cette consultation démontrent que les craintes suscitées, lors de l'annonce de cette nouvelle règle, concernant son application dans les milieux scolaires, ne se sont pas avérées. En effet, 92 % des membres ayant répondu aux questions sont totalement d'accord (58 %) ou partiellement d'accord (34 %) pour affirmer qu'il a été facile d'implanter le nouveau règlement. De même, 89 % des personnes interrogées sont totalement d'accord (64 %) ou partiellement d'accord (25 %) pour reconnaître que l'application de l'interdiction a été plus facile à faire respecter qu'elles le prévoyaient.

La majorité des répondantes et répondants (77 %) sont d'ailleurs totalement d'accord (44 %) ou partiellement d'accord (33 %) pour dire que cette nouvelle règle a eu pour effet d'améliorer la discipline en classe. Ce qui peut expliquer que 93 % des membres ayant répondu à la consultation soient totalement d'accord (84 %) ou partiellement d'accord (9 %) pour affirmer que ce règlement doit être conservé intégralement.

Des résultats clairs et concluants

Pour sa part, la présidente de la FPEP-CSQ, Marie-Josée Dallaire, soutient que les données obtenues à l'issue de cette consultation ne laissent aucune place à l'ambiguïté. « C'est clair que cette interdiction, tout d'abord perçue par le personnel de nos établissements privés avec scepticisme et inquiétude, est maintenant bien accueillie. Notre consultation montre une forte tendance en faveur du maintien de l'interdiction du cellulaire à l'école, qu'un sondage plus important confirmerait sans nul doute », explique la leader syndicale.

Une autre consultation à venir

Marie-Josée Dallaire précise toutefois que la FPEP-CSQ a bien l'intention de vérifier à nouveau la perception de ses membres à ce sujet d'ici le printemps prochain. « La nouvelle mesure n'était en place que depuis quelques semaines lorsque nous avons mené notre consultation. Est-ce que ces effets positifs notés à court terme se maintiendront à moyen et long terme? Nous avons bien l'intention de le vérifier, car il en va de l'intérêt du personnel et des élèves », conclut la présidente de la FPEP-CSQ.

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente près de 4000 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

Renseignements: Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]