Interdiction des signes religieux pour le personnel de soutien scolaire : une attaque qui menace à nouveau le réseau public

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui représente la grande majorité du personnel de soutien scolaire au Québec, dénonce fermement l'intention du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, d'étendre l'interdiction du port de signes religieux à d'autres catégories de personnel au sein des écoles publiques.

« Une telle interdiction ne ferait qu'aggraver la crise de recrutement qui frappe déjà durement le personnel de soutien scolaire. Plutôt que d'éloigner encore plus de personnes qualifiées et dévouées, le gouvernement devrait concentrer ses efforts sur l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance de ces emplois essentiels au bon fonctionnement des écoles », affirme Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN.

La position de la CSN, que nous partageons, est la suivante : la confédération est en faveur de la laïcité de l'État et fait la promotion d'une vision sociale de l'école et de l'éducation, une école qui joue pleinement son rôle de transmission des connaissances, mais aussi de préparation des enfants à leur future vie collective. Nous voulons une école qui soit inclusive et qui contribue à l'intégration, à la francisation, à la solidarisation des membres d'une collectivité de plus en plus diversifiée. À l'inverse, l'introduction de mesures discriminatoires additionnelles à l'entrée en emploi en éducation aurait pour effet de créer une fracture sociale et du ressentiment dans les communautés ainsi marginalisées pour les décennies à venir.

Concernant l'argument avancé par le ministre, Annie Charland, présidente du Secteur soutien scolaire de la FEESP-CSN précise que « nous n'avons pas pris connaissance du nouveau rapport mentionnant des situations similaires à celles survenues à l'école Bedford. Toutefois, si des comportements ou situations nuisent aux enfants ou au personnel, nous les déplorons vivement. Nous tenons néanmoins à souligner qu'appliquer une politique ou une loi mur à mur, sans discernement, n'est pas la solution pour résoudre les défis auxquels notre réseau scolaire est confronté. »

Sur le plan local, notamment dans la métropole, nous souhaitons mettre en avant que la diversité du personnel de soutien scolaire est un atout incontestable pour notre réseau éducatif. « À Montréal, où une grande partie du personnel reflète la richesse culturelle de notre ville et du Québec, il est essentiel de préserver cette diversité qui contribue à un environnement d'apprentissage inclusif et dynamique. Dans le contexte local de pénurie de main-d'œuvre, toute politique uniforme appliquée sans égard à la situation provoquerait une rupture de service », souligne Michel Picard, président de l'Association professionnelle du personnel administratif (APPA-CSN), plus gros syndicat du personnel de soutien scolaire dans la région métropolitaine.

La FEESP-CSN est catégorique : le gouvernement doit abandonner cette initiative et mettre en place de véritables solutions pour soutenir les travailleuses et travailleurs du réseau scolaire, notamment en offrant des conditions de travail et des mesures concrètes pour attirer et retenir le personnel essentiel à la réussite éducative des élèves.

La Fédération des employées et employés de services publics représente environ 69 000 membres dans près de 425 syndicats, dont 36 000 travailleuses et travailleurs de soutien dans le réseau scolaire dans 37 syndicats regroupés au sein de notre Secteur soutien scolaire, ce qui fait de la FEESP-CSN l'organisation représentant la vaste majorité du personnel de soutien au Québec.

L'Association professionnelle du personnel administratif (APPA-CSN), qui fait partie de la FEESP-CSN, représente environ 8000 travailleuses et travailleurs du soutien scolaire à Montréal.

