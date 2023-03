Interdiction de certains articles à usage unique - La Ville accompagne les commerçants et les restaurateurs dans la réduction du plastique à la source

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Montréal prend un important virage afin d'atteindre sa cible de zéro déchet d'ici 2030 avec l'entrée en vigueur, à compter du 28 mars, de son règlement sur l'interdiction de certains articles à usage unique. Depuis l'adoption du règlement, il y a 18 mois, la Ville est en action pour accompagner les commerces alimentaires et les restaurants dans cette transition écologique.

Sachant que le lieu d'enfouissement technique (LET) de Lachenaie, seul centre d'enfouissement de la région de Montréal, aura atteint sa pleine capacité en 2029, l'administration municipale a fait preuve de proactivité en adoptant ce règlement, permettant une réduction à la source des matières résiduelles.

Accompagner les commerçants et les restaurateurs vers la transition

Les 8 400 commerces alimentaires et restaurants de la Ville ont été sensibilisés et informés des ressources et des outils disponibles.

Plusieurs centaines de trousses de communication à afficher dans les commerces et les restaurants ont été offertes, de même qu'aux associations et aux partenaires.

Une campagne d'appels, via la ligne téléphonique Affaires Montréal, a été lancée auprès de 2 000 restaurateurs.

Le Service de développement économique de la Ville a soutenu des projets visant l'accompagnement des commerçants et le développement d'outils, notamment par l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) et la mise en place d'une cohorte Mon Commerce zéro déchet , portée par Concertation Montréal. À terme, une centaine de commerçants auront bénéficié d'un accompagnement grâce à ces projets.

La Ville a aussi offert un soutien financier de 82 000 $ à La Vague pour accompagner des commerçants dans l'adoption d'alternatives réutilisables au plastique à usage unique.

Une trousse numérique avec des outils de référence (messages clés, Q&R, visuels pour médias sociaux et infolettres) a été envoyée à plus de 100 acteurs du milieu : associations commerciales et industrielles, OBNL en environnement, établissements d'enseignement, établissements de santé et organisations culturelles et événementielles.

Une campagne publicitaire a été déployée le 20 mars 2023 pour rejoindre encore plus d'acteurs du milieu.

La Ville de Montréal a dédié la ligne téléphonique Affaires Montréal aux commerçants et aux restaurateurs et plus d'une centaine de d'établissements y ont eu recours jusqu'à maintenant.

Le partenaire de la Ville, GUTA, par son Guichet unique pour la transition alimentaire, offre un répertoire des emballages et contenants, un guide des bonnes pratiques et un répertoire des organismes d'accompagnement.

Citations

« Les commerçants et les restaurateurs sont des partenaires indispensables de la réduction du plastique à la source, qui nous permettra d'atteindre notre cible zéro déchet. Nous avons été présents dès le départ pour les soutenir et les accompagner et nous le resterons. Alors que le seul centre d'enfouissement de la région de Montréal aura atteint sa pleine capacité en 2029, nous n'avons pas le choix, collectivement, d'accélérer la réduction à la source. C'est un effort auquel contribuent directement les commerçants et les restaurateurs, et je tiens à les remercier sincèrement. La réduction à la source des matières résiduelles doit être une priorité pour toutes et tous, au profit des générations à venir », a déclaré la responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger.

« La réduction des déchets à la source est au cœur des valeurs du Central depuis sa création. Elle est aussi une exigence grandissante chez la clientèle. Nous saluons l'initiative de la Ville de Montréal d'accompagner et d'outiller les restaurateurs dans cette transition nécessaire », a ajouté Geneviève Touchette, directrice générale du Central.

« Les sociétés de développement commercial de Montréal sont engagées dans la transition écologique et sont en première ligne pour faciliter l'adaptation des commerces aux nouvelles réglementations. À travers de l'accompagnement des artères et districts commerciaux et du soutien dans l'implantation de solutions concrètes pour les restaurateurs, nous contribuons à réduire l'impact environnemental sur les territoires et à soutenir durablement la vitalité de nos quartiers », a commenté Sébastien Ridoin, directeur général par intérim de l'ASDCM.

« Par cette mesure, la Ville de Montréal s'attaque à un problème d'une excellente façon, c'est-à-dire en faisant en sorte de l'éviter avant qu'il ne se présente plus, plutôt que de le gérer en aval. Il ne peut y avoir de meilleur exemple de réduction à la source », a mentionné Denis Blaquière, président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

À compter du 29 mars, les articles de plastique à usage unique suivants seront interdits :

Articles de plastique compostable ou non (numéros 1 à 7)

Tasses

Verres

Bâtonnets

Pailles

Ustensiles pour consommation sur place

Autres articles de plastique polystyrène (numéro 6) ou compostable (numéro 7)

Assiettes

Contenants

Couvercles

Barquettes (sauf celles pour la viande et le poisson cru)

Ustensiles pour commandes à emporter ou livraisons

Les interdictions ne visent pas :

Les organismes à but non lucratif d'aide alimentaire. Par exemple : les organismes de bienfaisance qui distribuent des aliments ou des repas aux personnes vulnérables.

Les établissements qui offrent uniquement un service de livraison à domicile. Par exemple : les traiteurs ou les entrepôts qui n'accueillent pas de public sur leurs lieux et qui livrent directement à leur clientèle, par eux-mêmes ou par un intermédiaire.

Les aliments pré-emballés à l'extérieur de l'établissement.

Les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non).

L'entrée en vigueur de ce règlement est cohérente avec l'engagement de Montréal de protéger la biodiversité, éliminer les déchets de plastique et positionner Montréal comme chef de file en économie circulaire.

Pour tout savoir sur le règlement, rendez-vous sur montreal.ca.

