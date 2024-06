Intentions de voyage à l'été 2024 - Les Québécois à la découverte de leur territoire cet été

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Notre destination est au rendez-vous dans les intentions de voyage des répondants québécois cet été. En effet, parmi ceux qui prévoient voyager, 54 % comptent visiter le territoire québécois. Par ailleurs, le Québec figure dans les intentions de voyages estivaux de 16 % des personnes sondées en Ontario, de 12 % dans les provinces de l'Atlantique, de 6 % dans le nord-est des États-Unis et de 4 % dans l'Ouest canadien et en France.

C'est ce que dévoile l'enquête annuelle du ministère du Tourisme, réalisée en collaboration avec la Chaire de tourisme Transat, sur les intentions de voyage dans les marchés cibles du Québec à l'été 2024. Le rapport complet de cette enquête a été rendu public aujourd'hui.

On y constate que les finances personnelles sont désignées comme le principal obstacle au voyage cet été, toutes destinations confondues. Les dépenses moyennes prévues pour un voyage principal au Québec oscillent entre 1 214 $ et 3 299 $, selon le marché de provenance.

Les données recueillies auprès d'un peu moins de 4 000 voyageurs canadiens, américains et français révèlent également que la plage et la baignade (50 %), les escapades routières (42 %), les visites de musées ou de lieux culturels ou patrimoniaux (35 %), les expériences gastronomiques (34 %) et les activités sportives en plein air (33 %) seront particulièrement prisées par les voyageurs, peu importe d'où ils viennent.

Le tourisme de nature et le tourisme gourmand se démarquent aussi parmi les filières ciblées par le Ministère comme présentant un haut potentiel de développement au Québec, alors qu'elles génèrent respectivement un intérêt chez 77 % et 70 % des répondants.

Pour en savoir plus, consultez le tableau synthèse et le rapport complet de l'enquête.

