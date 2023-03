Intelligence artificielle - Le gouvernement du Québec va réunir les acteurs de l'enseignement supérieur pour discuter de l'utilisation des outils issus de l'intelligence artificielle

QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - En réponse à l'arrivée d'outils issus de l'intelligence artificielle, tels que les agents conversationnels, qui ont un impact potentiel sur l'activité académique, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce la tenue d'un événement qui réunira les acteurs des milieux collégiaux et universitaires afin d'explorer des pistes de solution.

La Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur : impacts, enjeux et perspectives, qui se tiendra le 15 mai 2023, réunira notamment, des enseignants, des professionnels en pédagogie, des chercheurs, des experts des domaines de la technopédagogie et de l'intelligence artificielle ainsi que des étudiants et des gestionnaires. Cette journée de réflexion servira d'intrant au ministère de l'Enseignement supérieur dans le but d'obtenir un portrait global de la situation actuelle et à venir. Elle vise également à susciter des échanges portant sur les enjeux et sur des solutions déjà mises en place ou à venir, et ce, particulièrement sous les angles de la pédagogie, de l'évaluation, de la formation continue et du développement de citoyens éthiques numériques, de la recherche et de l'innovation. Par ailleurs, des experts démystifieront ce type d'outils et mettront la table pour des échanges fructueux à propos de thèmes porteurs pour les acteurs du réseau de l'enseignement supérieur.

Citation :

« Cet événement est extrêmement important pour moi et pour notre gouvernement. L'enseignement supérieur est un levier socio-économique essentiel pour le Québec et nous devons sans cesse agir pour préserver et améliorer la qualité de nos diplômes et de notre recherche, tout en conservant l'esprit d'innovation qui fait notre réputation. L'arrivée d'applications comme ChatGPT bouscule et soulève de nombreuses interrogations. Nous assisterons de plus en plus à l'émergence de ce type de technologie dans le paysage académique et nous devons faire preuve de vigilance. Je suis sûre que cette journée apportera des pistes de solution porteuses et nous permettra de mieux comprendre les impacts de ces nouvelles technologies sur la réussite et la recherche, tout en tenant compte des questions de nature éthique. Je remercie à l'avance les personnes qui participeront à cet exercice de réflexion. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Le ministère de l'Enseignement supérieur a recours à l'expertise d'IVADO pour réaliser cet événement.

