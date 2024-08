Intelligence artificielle en enseignement supérieur - Québec travaillera avec le réseau, les partenaires et les experts sur les enjeux pédagogiques et éthiques

QUÉBEC, le 13 août 2024 /CNW/ - Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, annonce aujourd'hui que le gouvernement du Québec se dote d'une instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle (IA) en enseignement supérieur. Pour soutenir la réalisation du mandat, elle pourra compter sur l'expérience et l'expertise en matière d'apprentissage par le numérique en éducation du député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire, M. Mario Asselin.

La création de l'instance fait suite aux recommandations du rapport du Conseil supérieur de l'éducation et de la Commission de l'éthique en science et en technologie intitulé Intelligence artificielle générative en enseignement supérieur : enjeux pédagogiques et éthiques, présenté le 24 avril dernier.

Le mandat de cette instance sera divisé en trois volets :

développer une vision commune et définir des principes directeurs de base à l'égard de l'utilisation responsable, éthique, durable et sécuritaire de l'IA en enseignement supérieur;

contribuer à établir des priorités stratégiques ainsi que des orientations IA et faciliter les échanges entre le Ministère et son réseau;

contribuer, par son expertise, au développement et à la mise en œuvre de certaines initiatives liées à l'IA et ciblées par le Ministère.

Les travaux viseront à tirer profit de l'intelligence artificielle en tant que levier qui favorise la réussite éducative, tout en développant les compétences numériques des étudiants afin qu'ils saisissent le potentiel et les limites des nouveaux outils. L'instance s'avère essentielle pour poursuivre la mobilisation autour des enjeux pédagogiques et éthiques concernant l'utilisation des outils issus de l'IA dans les établissements.

Rappelons que le Ministère a organisé une Journée sur l'intelligence artificielle en enseignement supérieur: impacts, enjeux et perspectives le 15 mai 2023, à laquelle plus de 1 000 personnes ont participé. C'est au terme de cette journée de réflexion que le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a annoncé qu'il entamerait ses travaux, en collaboration avec le Conseil de l'éthique en science et en technologie (CEST), pour la rédaction de son rapport présenté le 24 avril dernier.

Citation :

« Les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle et générative sont là pour rester et elles évoluent très rapidement. Au gouvernement, nous avons la responsabilité d'être au fait des nouvelles pratiques et d'agir rapidement et efficacement. C'est pourquoi la création d'une instance de concertation nationale sur l'intelligence artificielle nous semble essentielle aujourd'hui, notamment pour mieux cerner les enjeux pédagogiques et éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et nous guider dans le choix des orientations à prendre face cette nouvelle réalité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'accélération du développement de l'intelligence artificielle a des implications significatives en enseignement supérieur, et la façon dont les organisations abordent l'automatisation et l'analyse de données reste cruciale. La création d'une instance de concertation nous permettra d'accompagner chaque personne dans cette nécessaire évolution des pratiques et de rester enthousiastes face à la posture à privilégier. »

Mario Asselin, député de Vanier−Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Cette instance sera composée de représentants des établissements d'enseignement supérieur, d'associations étudiantes et syndicales ainsi que d'experts en matière d'IA en enseignement supérieur. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui est responsable de faire les sollicitations requises.

Les travaux menés par cette instance se feront en accord avec les autres chantiers gouvernementaux en intelligence artificielle.

