Intégrer le numérique pour accroître sa productivité - Appui de plus de 4,1 M$ à Pro-Mec Élite pour soutenir sa croissance et son virage numérique

LA TUQUE, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Investissement Québec appuient financièrement l'entreprise Pro-Mec Élite à hauteur de 4 138 200 $ dans le cadre de son plan de croissance, entamé en 2019.

Plus précisément, les aides financières visent à soutenir l'agrandissement de l'usine de Pro-Mec Élite, située à La Tuque, dans la région de la Mauricie, l'acquisition de logiciels de gestion et d'équipements de production spécialisés ainsi que l'installation de chaînes de production à commande numérique. Ce projet, évalué à près de 7,5 millions de dollars, a pour objectif d'accroître la productivité de l'entreprise, qui se spécialise notamment dans la fabrication de structures d'acier destinées aux ponts et aux bâtiments commerciaux.

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire), Mme Marie-Louise Tardif.

Le gouvernement du Canada a donc accordé à Pro-Mec Élite, au cours des dernières années, des contributions remboursables totalisant 2 099 800 $ dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Le gouvernement du Québec attribue pour sa part un prêt de 568 400 $ issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire, ainsi qu'un prêt de 470 000 $ provenant du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. De plus, Investissement Québec octroie, à même ses fonds propres, des prêts totalisant 1 million de dollars à l'entreprise.

Citations :

« L'innovation est la clé pour maximiser le savoir industriel et commercial des compagnies. En appuyant Pro-Mec Élite, nous sommes fiers de permettre à une entreprise de la région d'innover pour augmenter sa productivité, prendre de l'expansion et conquérir de nouveaux marchés. En soutenant cette entreprise de La Tuque, nous contribuons par la même occasion au développement économique de notre communauté et de la région par la création d'emplois de qualité. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Avec son projet d'expansion et d'intégration de nouvelles technologies, Pro-Mec Élite se donne les moyens d'accroître sa productivité et de répondre aux défis de la rareté de la main-d'œuvre au Québec. L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les entreprises qui font le choix d'investir dans la transformation numérique pour assurer leur croissance et leur pérennité. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Depuis trente ans déjà, l'entreprise Pro-Mec Élite contribue activement à la vitalité économique régionale et au dynamisme du secteur manufacturier de Laviolette-Saint-Maurice. Son marché s'étend à l'échelle du Québec et même au-delà de ses frontières. Je salue sa volonté d'agrandir son usine et d'acquérir de nouvelles technologies numériques pour renforcer son expertise et être encore plus performante. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

« Depuis plusieurs années, notre équipe basée en Mauricie s'efforce de soutenir les projets de croissance de Pro-Mec Élite. La direction et tout le personnel de l'entreprise font continuellement preuve d'innovation pour demeurer à la fine pointe de la technologie et répondre aux besoins de leurs clients dans un secteur compétitif et névralgique pour le développement économique du Québec, et nous sommes fiers de les appuyer. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1993, l'entreprise Pro-Mec Élite se spécialise dans la fabrication de métaux ouvrés, de charpentes métalliques et de structures d'acier destinées aux ponts et aux bâtiments commerciaux.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

DEC sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Marie-Justine Torres Ames, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 613 327-5918 ; Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 514 294-2806 ; Hugo Lemay, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire), Tél. : 819 539-7292 ; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 395-8055 ; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canadapour les régions du Québec, [email protected] ; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, [email protected]