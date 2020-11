Intact versera 1,3 million de dollars pour aider à rendre les collectivités plus résilientes

Les subventions d'Intact pour les actions d'adaptation iront à des projets qui aident les gens et les collectivités à s'adapter aux inondations, aux feux de forêt et à la chaleur extrême

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Afin d'aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques et à bâtir des collectivités plus résilientes, Intact Corporation financière (TSX : IFC) s'est engagée à verser plus de 1,3 million de dollars à cinq partenaires caritatifs. Ces organismes explorent des solutions concrètes qui rendront les collectivités, la population et l'économie de notre pays plus résilientes.

« Nous devons agir pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques, qui sont de plus en plus fréquents, en aidant la population et nos collectivités à s'adapter », affirme Diane Flanagan, présidente de la Foundation Intact et vice-présidente aux communications et aux affaires publiques d'Intact Corporation financière. « Nos nouveaux partenaires proposent des approches avant-gardistes pour gérer les répercussions des changements climatiques et réduire les pertes humaines et économiques évitables. »

Les phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents et intenses en raison des changements climatiques. En fait, au Canada, les événements météorologiques extrêmes ont quintuplé ces 30 dernières années, et les pertes assurées découlant de catastrophes naturelles ont plus que quadruplé. Et le coût pour la société est beaucoup plus élevé : pour chaque dollar de sinistres assurables, de 3 $ à 4 $ de pertes non assurées sont absorbées par les gouvernements, les entreprises et les particuliers.

Intact ne perd jamais de vue sa raison d'être, et c'est pourquoi elle tient à aider les clients et la société à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Ainsi, les subventions d'Intact pour les actions d'adaptation vont à des projets qui contribuent à protéger les gens des effets des changements climatiques - comme les inondations, les feux de forêt et la chaleur extrême - et à accroître la résilience des collectivités.

Nos partenaires en 2020

Coastal Action utilisera des infrastructures naturelles, notamment des rives vivantes, des marais côtiers et des promontoires artificiels, pour protéger la ville de Mahone Bay , en Nouvelle-Écosse, contre les inondations et l'érosion côtière.

Credit Valley Conservation mettra à l'essai une toiture bleue intelligente à son siège social pour réduire les inondations et la chaleur urbaine et promouvoir la réutilisation des eaux pluviales. L'organisme examinera également comment déployer cette technologie à plus grande échelle dans des collectivités locales et dans l'ensemble du Canada .

. Evergreen, dans le cadre de son programme « Climate-Ready Schools » (écoles préparées aux changements climatiques) créera de nouvelles lignes directrices pour l'aménagement de cours d'école qui intègrent des infrastructures naturelles afin de prévenir les inondations et de se protéger contre la chaleur et le vent.

La Fondation en environnement et en développement durable (dirigée par CRE - Capitale Nationale) utilisera des jardins de pluie, des fossés végétalisés et des stationnements écologiques pour réduire les inondations et la chaleur urbaine à Québec.

La Gathering Voices Society mènera un projet pilote en collaboration avec deux Premières Nations en Colombie-Britannique pour mettre à l'essai un programme de gestion proactive des incendies impliquant la réalisation d'un inventaire forestier et la surveillance des forêts ainsi que le brûlage dirigé et l'éclaircie systématique pour réduire les feux de forêt.

Quelques faits

En 2015, Intact Corporation financière a contribué à la mise en place du Centre Intact d'adaptation au climat à l'Université de Waterloo et s'est engagée à verser près de 10 millions de dollars sur 10 ans.

En 2017 et 2018, l'entreprise a versé un total de 2,3 millions de dollars à 16 partenaires caritatifs dans le cadre des subventions d'Intact pour les actions d'adaptation.

Selon Catastrophe Indices and Quantification inc. et le Bureau d'assurance du Canada (BAC), les phénomènes météorologiques violents au Canada ont causé des dommages assurés totalisant 1,3 milliard de dollars en 2019, somme qui se classe au septième rang des montants les plus élevés jamais enregistrés à ce chapitre.

Au Canada , si aucune mesure d'adaptation n'est prise, le coût annuel des inondations, qui se chiffrait à 2,4 milliards de dollars US en 2010, va presque tripler d'ici 2030 pour atteindre 6,6 milliards de dollars US. Et le nombre de Canadiens victimes d'inondations, qui s'élevait à 200 000 en 2010, passera à plus de 350 000 en 2030 1 .

Environ 60 % des communautés autochtones, des villes et des villages du Canada comportent beaucoup de zones contiguës à des terres non défrichées et donc à risque de feux de forêt 2 .

comportent beaucoup de zones contiguës à des terres non défrichées et donc à risque de feux de forêt . La plupart des collectivités menacées par des feux de forêt se trouvent dans des régions dont la superficie brûlée devrait augmenter 50 % à 200 % en raison des changements climatiques 3 .

. Chaque dollar investi dans les mesures d'atténuation des catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques réduit de 6 $ les coûts des catastrophes futures 4 .

. Les solutions d'adaptation naturelles offrent de nombreux avantages, dont la régulation des débits d'eau, la protection des berges et la réduction de la chaleur dans les villes. Elles peuvent également produire le tiers des effets d'atténuation climatique requis d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 ⁰C 5 .

. Les actifs naturels comme les milieux humides, les forêts et les étangs aident les collectivités canadiennes à mieux gérer les risques d'inondation et sont bénéfiques à plusieurs niveaux pour l'écosystème. Elles permettent également de réaliser des économies pouvant aller de 200 000 $ à 414 millions de dollars6 comparativement aux infrastructures construites.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 11 milliards de dollars canadiens. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

