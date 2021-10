Les villes canadiennes peuvent maintenant demander une subvention aux municipalités pour la résilience climatique

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - Cet été, partout au pays, on a pu voir les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes des changements climatiques, allant de canicules record à des feux de forêt ravageurs et des inondations catastrophiques.

Les municipalités jouent un rôle essentiel pour protéger les collectivités des effets des changements climatiques. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut investir pour les aider à s'adapter aux phénomènes météo extrêmes. Intact Public Entities (TSX : IFC) et la Fondation Intact sont là pour les aider.

Par l'entreprise du Programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique, les deux parties verseront un million de dollars aux municipalités partout au pays qui créent des solutions pratiques et efficaces pour parer aux inondations et aux incendies incontrôlés.

« Il faut donner les moyens aux municipalités canadiennes de renforcer leur résilience », explique Larry Ryan, président d'Intact Public Entities. « Nous occupons une position privilégiée pour les aider à concrétiser leurs plans et produire des changements bénéfiques. Nous sommes tous conscients de l'urgence d'agir et ces subventions serviront à protéger les gens des effets des changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, et à renforcer notre résilience pour l'avenir. »

« La clé pour combattre les changements climatiques et garantir la sécurité de nos collectivités est de s'adapter efficacement aux phénomènes météorologiques extrêmes », affirme Diane Flanagan, présidente de la Fondation Intact. « Il est urgent d'agir et de mettre en place des solutions qui réduisent les effets de la météo extrême qui, sans intervention de notre part, seront implacables. Le succès dépendra de gestes collectifs et de la capacité des gouvernements à diriger efficacement les ressources et à mettre en œuvre les solutions éprouvées. »

Le programme accordera la priorité aux types de projets suivants :

Projets prêts à démarrer : Projets de verdissement ou d'infrastructure naturelle, comme la restauration d'un milieu humide pour réduire le risque d'inondation, ou l'utilisation de techniques de gestion de la végétation pour créer un coupe-feu protégeant la collectivité.

Projets de verdissement ou d'infrastructure naturelle, comme la restauration d'un milieu humide pour réduire le risque d'inondation, ou l'utilisation de techniques de gestion de la végétation pour créer un coupe-feu protégeant la collectivité. Solution d'atténuation du changement climatique : Par exemple, des incitatifs pour encourager les propriétaires d'habitation à installer des pompes de puisard ou des toitures ignifuges.

Par exemple, des incitatifs pour encourager les propriétaires d'habitation à installer des pompes de puisard ou des toitures ignifuges. Projet de recherche ou d'évaluation de viabilité : Par exemple, la mise à jour des cartes de risques d'inondation ou d'incendie incontrôlé, ou l'évaluation des dangers d'inondation ou d'incendie incontrôlé.

Par exemple, la mise à jour des cartes de risques d'inondation ou d'incendie incontrôlé, ou l'évaluation des dangers d'inondation ou d'incendie incontrôlé. Sensibilisation ou éducation sur la prévention : Par exemple, la distribution aux résidents de documents sur la protection des propriétés contre les inondations ou les incendies incontrôlés, ou la création d'un portail Web qui renseigne les résidents sur les risques d'inondation.

Au fil des ans, la Fondation Intact a appuyé plus de 90 projets partout au Canada à l'aide de subventions et a versé pas moins de 16 millions de dollars pour favoriser le développement de solutions pratiques.

Pour en savoir plus sur le Programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique et sur la façon de présenter une demande, visitez les sites Web d'Intact Public Entities et de la Fondation Intact.

