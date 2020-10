Le Programme de soutien aux PME d'Intact s'ajoute aux mesures d'aide déjà offertes

TORONTO, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) offre une aide immédiate totalisant 50 millions de dollars à plus de 100 000 PME clientes par l'entremise de son Programme de soutien aux PME. Cela vient s'ajouter aux mesures d'allègement de plus de 350 millions de dollars dont avaient déjà bénéficié plus d'un million de clients en assurance des particuliers et des entreprises dans l'ensemble du pays à la fin du deuxième trimestre de 2020.

Intact a soigneusement examiné les types de PME les plus durement touchés par les fermetures obligatoires et les restrictions de santé publique imposées en raison de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et fera parvenir aux PME les plus vulnérables qui sont assurées auprès d'elle un chèque correspondant à 20 % de leur prime annuelle.

« Intact fera tout en son pouvoir pour aider les PME assurées auprès d'elle à traverser cette crise », affirme Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « C'est pourquoi notre aide de 50 millions de dollars cible les propriétaires des PME les plus vulnérables et dont le gagne-pain dépend de la capacité de leur entreprise à rester ouverte. Nous continuons de travailler étroitement avec chaque courtier et chaque PME cliente pour trouver des solutions qui les aideront à traverser cette période difficile. Notre message est clair : nous sommes là pour aider. »

Intact sait que chaque entreprise est touchée différemment par la COVID-19. Le Programme de soutien aux PME d'Intact vient s'ajouter aux mesures d'aide offertes depuis mars. Les entreprises assurées auprès d'Intact qui ne l'ont pas encore fait peuvent appeler leur courtier pour demander à bénéficier de ces mesures d'aide immédiatement, avant même le renouvellement de leur police.

En outre, les PME clientes qui ont dû cesser leurs activités en raison des fermetures obligatoires ou qui ont connu d'importantes baisses de revenus ou réductions de leurs effectifs peuvent communiquer avec leur courtier pour se prévaloir dès maintenant d'options de paiement flexibles et d'ajustements de prime.

« Cette crise sans précédent qui touche les entreprises est un défi auquel l'ensemble de l'industrie est confrontée et qui nécessite une solution multisectorielle, ajoute Louis Gagnon. Nous voulons nous assurer qu'un plus grand nombre de PME reçoivent l'aide qu'il leur faut pour surmonter cette pandémie mondiale. Intact s'engage à travailler avec le Bureau d'assurance du Canada afin que des efforts soient déployés dans l'ensemble de l'industrie pour que les PME partout au Canada aient accès à des produits d'assurance durant la pandémie. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 11 milliards de dollars canadiens. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits d'assurance sont souscrits par les filiales d'Intact Insurance Group USA, LLC.

