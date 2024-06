Intact investira 2 millions de dollars sur deux ans pour aider à mettre en place des solutions concrètes qui aideront les municipalités à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

TORONTO, le 10 juin2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) annonce la bonification de son programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique pour 2024. Intact double son investissement et versera 2 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la mise en place de solutions concrètes qui aideront les municipalités, les organismes de bienfaisance et les communautés autochtones à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont les inondations et les feux de forêt.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de devenir plus fréquents et plus graves. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour aider les gens et les collectivités à s'adapter aux changements climatiques », a déclaré Carla Smith, première vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines, de la stratégie et du climat, Intact Corporation financière. « Grâce à notre programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique, nous finançons des projets locaux qui permettent de mettre sur pied des solutions d'adaptation concrètes et éprouvées qui aident à développer la résilience climatique des collectivités. »

Le programme accorde la priorité aux initiatives qui mettent en œuvre des solutions d'adaptation éprouvées, notamment celles identifiées par le Centre Intact d'adaptation au climat à l'Université de Waterloo. Les projets admissibles doivent cibler les collectivités et les citoyens les plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Ils doivent aussi comporter des indicateurs de succès concrets et avoir la possibilité d'être étendus à l'ensemble de la collectivité.

En 2022, Intact a investi un total d'un million de dollars dans dix projets d'adaptation aux changements climatiques dans des collectivités partout au Canada. « Nous sommes fiers des partenariats et des résultats obtenus dans le cadre du programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique de 2022, mais il y a encore tellement plus à faire. Nous occupons une position privilégiée pour aider à donner vie à ces projets et, avec deux fois plus de fonds disponibles, nous sommes impatients de voir une fois de plus l'ingéniosité et l'utilité des projets qui seront soumis pour aider les gens et les collectivités à s'adapter aux changements climatiques », a déclaré Glenn Minnis, président et courtier principal d'Intact Public Entities.

Parmi les projets subventionnés dans le cadre du programme de 2022, il y a eu un portail sur les risques d'inondation dans la ville de Fredericton (Nouveau-Brunswick), un programme de rabais pour la réduction des risques liés aux inondations dans la ville de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), un programme de jardin de pluie pour les citoyens de Lac-Sergent (Québec) et le programme de rabais Intelli-feuMC maison en action de la Municipalité régionale de Wood Buffalo à Fort McMurray (Alberta).

« Les feux de forêt représentent le plus grand risque dans notre région, un risque auquel nous pouvons nous préparer en adoptant les pratiques et les principes d'Intelli-feu. Avec le soutien du programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique d'Intact, on a encouragé les propriétaires de Wood Buffalo à faire évaluer leur maison par le personnel municipal », a souligné Chris Pottie, directeur du programme Intelli-feu et des services régionaux d'urgence et de protection de la Municipalité régionale de Wood Buffalo. « Le programme a connu un succès qui va bien au-delà de nos attentes : plus de 600 évaluations résidentielles ont été effectuées et 51 propriétaires ont obtenu des rabais pour avoir opté pour des matériaux de construction résistants au feu. »

« Intact est sur la ligne de front depuis maintenant plus de 10 ans pour lutter contre les changements climatiques et nous voyons de près les risques et la dévastation que causent les phénomènes météorologiques extrêmes. Des initiatives comme le programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique et le projet pilote avec Wildfire Defense Systems que nous avons récemment annoncé sont des exemples de solutions concrètes que nous offrons pour aider à bâtir des collectivités résilientes aux changements climatiques », a ajouté Mme Smith.

Pour en savoir plus sur le programme de subventions aux municipalités pour la résilience climatique d'Intact, notamment la liste complète de nos partenaires de 2022 et obtenir des précisions sur le processus de demande qui débutera à l'automne 2024, visitez le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre aussi des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de ses groupes d'affinité, de l'assurance voyage ainsi que de l'assurance spécialisée par l'intermédiaire d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias : David Barrett, Directeur principal, Relations médias, médias sociaux et canaux internes, 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected], Relations avec les investisseurs : Kevin Lemay, Premier vice-président associé et chef de la performance financière, 514 805-7340, [email protected]