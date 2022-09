TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) et ses marques affiliées dont belairdirect, Intact Assurance, Johnson Assurance et Anthony Insurance, a annoncé qu'elle apportera son aide aux communautés touchées par l'ouragan Fiona dans les provinces de l'Atlantique et l'est du Québec en versant un don de 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne.

« Nos pensées vont aux personnes touchées par l'ouragan Fiona et nous sommes là pour leur apporter notre aide en ces temps difficiles. Nos équipes sont sur le terrain 24 heures sur 24 pour répondre aux clients et les aider à aller de l'avant. Nous avons aussi communiqué avec les gouvernements pour leur offrir notre soutien et les tenir au courant de nos démarches jusqu'à maintenant », a déclaré Louis Gagnon, chef de la direction des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière.

De plus, dans le cadre de son programme de jumelage de dons, la Fondation Intact doublera chaque dollar versé par les employés à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui apportent des secours.

