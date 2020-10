TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'Intact Assurance et belairdirect n'offriront plus d'assurance automobile facultative en Colombie-Britannique. La société a pris cette décision après avoir considéré attentivement les modifications réglementaires à venir dans la province, qui réduiront la concurrence et limiteront le choix des consommateurs.

« Nous sommes d'avis que les consommateurs doivent avoir du choix et de la flexibilité pour leurs besoins d'assurance », soutient Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière. « Nous suivons de près l'évolution du marché de l'assurance automobile facultative en Colombie-Britannique depuis un certain temps et avons décidé de nous recentrer sur nos autres secteurs d'activité et de bonifier les services aux consommateurs. »

En tant que premier fournisseur d'assurance automobile et habitation en importance au Canada, Intact est résolue à maintenir une présence forte en Colombie-Britannique. La société continuera d'offrir de l'assurance de biens aux particuliers, de l'assurance biens et responsabilité civile aux entreprises, des cautionnements et des produits d'assurance spécialisée en Colombie-Britannique par l'entremise de ses marques.

Intact met au point ses produits en tenant compte des besoins changeants des consommateurs et offre aux clients de nombreuses façons de se procurer une assurance, qu'ils préfèrent le service complet et les conseils d'un courtier ou encore la commodité du service en ligne simplifié de belairdirect.

Intact s'engage à collaborer avec les clients et les courtiers pour les appuyer durant cette transition. Intact Assurance et belairdirect cesseront de souscrire de nouvelles affaires le 1er décembre 2020 et de renouveler des polices le 1er janvier 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les clients assurés par Intact Assurance peuvent s'adresser à leur courtier. Dans le cas des clients de belairdirect, nous les encourageons à consulter le site www.belairdirect.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 11 milliards de dollars canadiens. La société compte environ 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits d'assurance sont souscrits par les filiales d'Intact Insurance Group USA, LLC.

