TORONTO, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle réunit l'expertise et les capacités d'Intact et de RSA pour renforcer sa plateforme de solutions spécialisées. Les activités de RSA en Europe et sur le marché de Londres feront désormais partie des Solutions spécialisées mondiales d'Intact.

« Comme nous le disons depuis le début, la combinaison des forces d'Intact et de RSA en assurance spécialisée à l'échelle mondiale vient rehausser ce que nous pouvons offrir aux clients et aux courtiers », affirme T. Michael Miller, chef de la direction, Solutions spécialisées mondiales. « Grâce à ces changements, nous profiterons d'une portée de distribution plus vaste qui permettra aux opérations spécialisées existantes d'accéder à de nouvelles régions, et pourrons veiller à ce que les clients et les courtiers aient accès à la totalité du savoir-faire spécialisé offert dans notre grande organisation. »

Grâce à l'ajout des équipes de l'Europe et du marché de Londres de RSA, les Solutions spécialisées mondiales d'Intact seront présentes et exerceront leurs activités dans quatre grands marchés, soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, avec un leadership local fort et une expertise et des capacités internationales. Les clients et les courtiers auront accès à une équipe d'experts plus nombreuse, à de nouveaux marchés et à un plus vaste éventail de produits et de solutions.

« Aujourd'hui, ajoute M. Miller, nos activités d'assurance spécialisée en Amérique du Nord couvrent 20 segments différents avec une expertise approfondie en souscription, en indemnisation et en contrôle des risques. De concert avec nos collègues de RSA, nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie visant à créer une plateforme mondiale de solutions spécialisées de premier plan et réalisons d'excellents progrès vers nos objectifs d'atteindre 6 milliards de dollars en primes directes souscrites annuelles et un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % d'ici 2025. Grâce à notre taille accrue et à la force de notre équipe, nous continuerons d'offrir des expériences hors du commun aux clients et de livrer des résultats supérieurs dans tous les secteurs d'assurance spécialisée où nous menons nos activités. »

Intact a reçu toutes les approbations nécessaires et a conclu l'acquisition de RSA Insurance Group PLC (« RSA ») le 1er juin 2021.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent, entre autres, sur l'empreinte de distribution des produits spécialisés, les produits et l'expertise, le service à la clientèle, les projections concernant la croissance, les produits et le ratio combiné et les répercussions sur la Société de la survenance de la pandémie de coronavirus (COVID-19), de la réponse à celle-ci et des événements qui en découlent. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles d'exonération prévues par la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Dans le cas des estimations relatives à la croissance, aux produits et au ratio combiné futurs, en raison de la nature provisoire des renseignements disponibles au moment de l'établissement de ces estimations, les estimations futures et les montants réels pourraient différer sensiblement des estimations actuelles.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont présentés sous réserve des mises en garde qui précèdent et des mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » de notre rapport de gestion pour le deuxième trimestre de 2021 (section 19) et de notre rapport de gestion annuel pour 2020, aux notes 10 et 13 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans notre notice annuelle datée du 31 mars 2021, qui peuvent tous être consultés sur notre site Web au www.intactfc.com ou sur SEDAR au www.sedar.com. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

