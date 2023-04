Plus d'une partie prenante sur deux reconnaît Intact comme un chef de file contribuant au développement de collectivités résilientes, selon les réponses au questionnaire du baromètre de la résilience

TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui la publication du Rapport sur notre contribution à la société et nos engagements ESG 2022 - Contribuer au développement de collectivités résilientes. Le rapport est accessible sur le site www.intactfc.com et comprend la déclaration annuelle 2022 d'Intact et de ses filiales pertinentes.

La société est à un tournant et la raison d'être d'Intact - aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles - renforce l'entreprise dans sa conviction qu'elle doit être un chef de file contribuant au développement de collectivités résilientes. Pour Intact, une collectivité résiliente en est une qui peut résister aux changements climatiques et prospérer économiquement.

« En 2022, nos employés, nos clients et nos collectivités ont fait face à des problèmes de plus en plus difficiles tant du point de vue économique que de celui des conséquences des changements climatiques », a souligné Diane Flanagan, première vice-présidente associée au Service des affaires juridiques et des communications d'Intact et présidente de la Fondation Intact. « Aider est au cœur de notre raison d'être et c'est pourquoi nous mettons au service des autres notre expertise et nos ressources jour après jour pour aider les clients à repartir du bon pied, les collectivités à se préparer aux conséquences des changements climatiques, et les familles vivant dans la pauvreté à améliorer leur sort. »

Le rapport sur la contribution à la société et les engagements ESG 2022 d'Intact présente les objectifs de l'entreprise, précise la corrélation entre ses objectifs financiers et non financiers, et présente la performance d'Intact par rapport à d'autres indicateurs sociétaux. Intact vise toujours les chevauchements entre aider la société et gagner sur le marché.

Voici quelques points saillants du rapport :

Bâtir des collectivités résilientes aux changements climatiques

Intact est sur la ligne de front pour lutter contre les changements climatiques aux côtés des clients depuis plus de 10 ans. En 2022 seulement, elle a traité plus d'un million de réclamations et versé 11 milliards de dollars à la suite de réclamations pour aider les clients à repartir du bon pied. Au Canada, Intact a géré quelque 4 500 réclamations à la suite de l'ouragan Fiona. Au Royaume-Uni, elle a traité plus de 16 000 réclamations après la plus forte tempête de vent au Royaume-Uni en 30 ans.

Depuis 13 ans, Intact a investi 25 millions de dollars dans plus de 100 projets liés à la résilience aux changements climatiques, notamment au Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo, ainsi que dans de nouveaux partenariats plus récents comme celui avec Conservation de la nature Canada et, au Royaume-Uni, avec Gloucestershire Wildlife Trust.

Bâtir des collectivités résilientes sur le plan économique

Les efforts d'Intact pour renforcer la résilience économique ont visé principalement à créer des possibilités pour les familles vivant dans la pauvreté. Dans le cadre de sa campagne annuelle Générosité en action, Intact s'est associée à Centraide et a doublé les dons de ses employés, en versant les fonds à des programmes qui visent à soutenir les populations vulnérables.

Depuis 2018, Intact fait équipe avec le Club des petits déjeuners et s'est engagée à lui verser 3 millions de dollars pour l'aider à créer et à soutenir plus de programmes de petits déjeuners pour les enfants partout au Canada.

Contribuer au bien-être de la collectivité en amplifiant la générosité de nos employés

Les 29 000 employés d'Intact se sont mobilisés pour incarner sa valeur de générosité. En 2022, ses employés dans le monde ont versé au-delà de 3 millions de dollars en dons et ont fait 14 778 heures de bénévolat auprès de plus de 400 organismes. Pour amplifier la générosité de ses employés, Intact a versé 12,5 millions de dollars en dons à plus de 2 000 organismes dans le monde.

Le baromètre de la résilience

Étant donné qu'Intact veut que trois de ses parties prenantes sur quatre la reconnaissent comme un chef de file contribuant au développement de collectivités résilientes, elle a travaillé avec Ipsos, un cabinet international d'études de marché, pour créer un « baromètre de la résilience » et mesurer sa performance. Six groupes de parties prenantes ont été interrogés : les clients, les employés, les courtiers, les investisseurs, les gouvernements, les ONG et les associations de l'industrie. Les résultats préliminaires sont encourageants.

Plus de la moitié des parties prenantes d'Intact la considèrent comme un chef de file dans le développement de collectivités résilientes.

90 % des parties prenantes estiment qu'Intact a la responsabilité d'aider les collectivités à devenir plus résilientes.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, nous offrons des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA.

