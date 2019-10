Intact Corporation financière investit un million pour aider à protéger les Canadiens des changements climatiques

Les organismes de bienfaisance canadiens peuvent maintenant demander une subvention d'Intact pour les actions d'adaptation.

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques sont des dangers réels et immédiats. Elles coûtent aux individus, aux entreprises et aux gouvernements des milliards de dollars chaque année, en plus de nuire à la santé physique et mentale des Canadiens.

Par l'entremise des subventions d'Intact pour les actions d'adaptation, Intact Corporation financière investit un million de dollars dans des organismes de bienfaisance qui conçoivent des solutions concrètes et efficaces pour protéger les gens contre les catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les chaleurs extrêmes, les tempêtes de vent et la grêle.

« Nous sommes là pour aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles; c'est notre raison d'être. Nous avons une équipe d'indemnisation de plus 4 000 employés prêts à intervenir pour permettre aux clients de reprendre rapidement le cours normal de leur vie après un événement météorologique catastrophique. Et parce que ces événements touchent nos collectivités, nous adoptons une approche proactive pour protéger les gens des catastrophes naturelles en travaillant à bâtir un pays plus résilient aux changements climatiques », affirme Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

Les projets privilégiés dans le cadre du programme de subventions d'Intact pour les actions d'adaptation sont ceux qui utilisent les infrastructures naturelles dans leurs solutions, misent sur une approche d'action communautaire et aident la population canadienne à comprendre les risques climatiques auxquels elle est confrontée.

Nous savons que, pour qu'un changement transformationnel se produise, il faut du temps et investir dans de nouvelles idées autant que dans des concepts existants. C'est dans cette optique qu'Intact offre trois types de subventions :

Génération d'idées : Trouver de nouvelles solutions en explorant de nouvelles idées grâce à la recherche, à l'entraide et au perfectionnement de compétences.

Trouver de nouvelles solutions en explorant de nouvelles idées grâce à la recherche, à l'entraide et au perfectionnement de compétences. Démonstration de concepts : Tester et valider des concepts existants pour en vérifier les effets.

Tester et valider des concepts existants pour en vérifier les effets. Expansion de projets : Élargir des concepts éprouvés pour en amplifier la portée et les retombées.

Ces deux dernières années, Intact Corporation financière a investi 2,3 millions de dollars dans 16 projets qui contribuent à accroître la résilience climatique du Canada. Ces projets aident à réduire les risques d'inondation en protégeant et en restaurant des infrastructures naturelles et à réduire les îlots de chaleur urbains en verdissant nos villes. Ils mettent également à profit l'intelligence artificielle pour prédire les feux de forêt. Consultez le document d'information ci-joint pour voir la liste complète des partenaires caritatifs et leur projet.

Pour en savoir plus sur la période de soumission des demandes de subvention pour les actions d'adaptation, veuillez consulter le site Web d'Intact Corporation financière. Vous y trouverez également le lien pour faire une demande.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Document d'information

Partenaires caritatifs de 2017 et de 2018

À L'ÉCHELLE NATIONALE

ALUS Canada

Thème du projet : Mettre en place des projets d'infrastructures naturelles dans des collectivités situées en amont de centres urbains

Description : ALUS Canada met en place de projets d'infrastructures naturelles sur des terres agricoles marginales ou peu productives pour réduire les risques d'inondation à Calgary, à Ottawa et à Brandon, au Manitoba.

Réalisations à ce jour :

Dans le cadre de projets d'infrastructures naturelles, 217 acres de terre ont été restaurés.

On compte 8 propriétaires de ferme et de ranch nouvellement inscrits au programme d'ALUS.

Trois nouveaux programmes communautaires d'ALUS ont été implantés dans des municipalités rurales autour de Calgary .

Conservation de la nature Canada

Thème du projet : Protéger et restaurer les milieux humides

Description : Protéger et restaurer les milieux humides de l'Ontario pour aider à réduire les effets des tempêtes violentes.

Réalisations à ce jour :

Quatre nouveaux milieux humides ont été créés (cinq acres au total).

Soixante acres d'habitats naturels ont été restaurés pour réduire les inondations et la pollution diffuse.

Green Learning Canada Foundation

Thème du projet : Le temps violent - Parler aux jeunes des phénomènes météorologiques extrêmes et leur montrer comment s'y préparer

Description : Sensibiliser les jeunes aux risques d'inondation pour qu'ils protègent leur école et leur maison.

Réalisations à ce jour :

Quelque 400 jeunes ont participé à une version bêta du programme de sensibilisation aux inondations.

À ce jour, 80 enseignants (environ 2 000 élèves) se sont inscrits au programme de sensibilisation aux inondations de 2019-2020.

FireSmart

Thème du projet : Programme FireSmart Home Partners

Description : Concevoir un système standardisé pour des évaluations adaptables, détaillées et fiables des risques de feux de forêt. Ce système permettrait également de mesurer la réduction des risques pour les habitations.

Réalisations à ce jour :

Un cours en ligne a été créé pour les pompiers dans le cadre du programme FireSmart Home Partners, ce qui a permis à 500 d'entre eux, au lieu de 100, d'y participer en un an.

Des préparatifs sont en cours pour étendre le programme de l' Alberta jusqu'à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan et au Manitoba .

jusqu'à la Colombie-Britannique, à la et au . Des étudiants d'été dans des casernes de pompiers à Wood Buffalo et à Fort McMurray ont effectué 350 évaluations initiales à l'aide d'un nouvel outil d'évaluation initiale.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Université de la Colombie-Britannique

Thème du projet : Les grands incendies et le besoin pressant de s'adapter aux changements climatiques pour renforcer la résilience des collectivités, leurs mesures de prévention et leur capacité à se relever après un incendie

Description : Concevoir des stratégies de reprise après un incendie pour prévenir d'autres feux de forêt et augmenter la résilience climatique dans 21 communautés au Canada.

Réalisations à ce jour :

Plus de 300 arbres portant des cicatrices causées par le feu ont été analysés et 1 000 carottes de sondage ont été prélevées sur des arbres.

L'équipe conçoit des modèles statistiques montrant la composition et la structure des forêts avant l'arrivée des colons européens, et la relation entre le moment du dernier feu de forêt, la densité des forêts et les taux de croissance des arbres dans les forêts étudiées.

ALBERTA

The Miistakis Institute of the Rockies Inc.

Thème du projet : Smart from the start

Description : Créer un outil de planification des terres présentant le moins de risques de conflits pour guider la mise en place de projets solaires et éoliens à grande échelle.

Réalisations à ce jour :

Les planificateurs provinciaux et municipaux peuvent se servir de cartes numériques pour aider les municipalités à localiser les zones présentant le moins de risques de conflits sur le plan écologique, social et économique afin d'y développer des sources d'énergie renouvelables.

L'organisme travaille activement avec d'autres municipalités rurales de l' Alberta à la mise en place d'un processus de planification des terres présentant le moins de risques de conflits pour aider à déterminer où développer des sources d'énergie renouvelables et orienter les stratégies de planification municipales.

Université de l'Alberta

Thème du projet : Utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les conditions propices aux grands incendies

Description : Concevoir un programme informatique qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les tendances atmosphériques à grande échelle qui sont propices aux grands incendies.

Réalisations à ce jour :

L'université a identifié des réseaux de neurones convolutifs comme modèle d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine pour prédire les conditions propices aux grands incendies. Il s'agit d'une approche d'apprentissage profond couramment utilisée pour analyser des images.

Des données préliminaires ont été recueillies et un modèle de réseau de neurones convolutif a été conçu.

Green Calgary

Thème du projet : Prévenir les inondations par la collecte des eaux pluviales

Description : Le projet de prévention des inondations par la collecte des eaux pluviales incite les gens de Calgary à protéger leur habitation en recueillant les eaux pluviales.

Réalisations à ce jour :

Parmi les propriétaires de maison à Calgary , 2 000 ont acheté un baril de pluie pour leur jardin en vue de réduire le risque d'inondation, ce qui pourrait permettre de recueillir jusqu'à 6,8 millions de litres d'eau par année.

, 2 000 ont acheté un baril de pluie pour leur jardin en vue de réduire le risque d'inondation, ce qui pourrait permettre de recueillir jusqu'à 6,8 millions de litres d'eau par année. Pendant la durée de vie d'un baril (9 ans), on pourrait recueillir 61 millions de litres d'eau.

ONTARIO

Canards Illimités

Thème du projet : Réhabiliter et mettre en valeur les étangs argileux (surnommés « brick ponds »)

Description : Augmenter le nombre de points d'eau peu profonde pour procurer un habitat à la faune, accroître la diversité des plantes aquatiques et contribuer à la gestion des eaux de crue et à la qualité de l'eau.

Réalisations à ce jour :

Le projet a contribué à accroître la résilience à Woodstock , en Ontario , grâce à l'aménagement de nouveaux milieux humides et canaux peu profonds qui réduisent l'effet des eaux pluviales; il a également permis d'augmenter le stockage du carbone et de faciliter la gestion et l'éradication des espèces invasives.

, en , grâce à l'aménagement de nouveaux milieux humides et canaux peu profonds qui réduisent l'effet des eaux pluviales; il a également permis d'augmenter le stockage du carbone et de faciliter la gestion et l'éradication des espèces invasives. Le risque d'inondation des sous-sols résidentiels a diminué en raison de la capacité accrue de rétention d'eau des infrastructures et d'une meilleure gestion de l'eau du bassin versant.

QUÉBEC

Fonds mondial pour la nature (WWF‒Canada)

Thème du projet : Bleue Montréal

Description : Réintégrer l'eau dans le paysage urbain, améliorer la gestion de l'eau et renforcer la résilience de Montréal en exhumant des rivières canalisées et en créant de nouvelles rivières.

Réalisations à ce jour :

Une étude de faisabilité comprenant trois projets pilotes dans trois quartiers de Montréal a été réalisée.

Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

Thème du projet : Lutter contre les îlots de chaleur de l'île de Hull à Gatineau

Description : Atténuer les effets des îlots de chaleur en mettant en place une stratégie de verdissement urbain et d'engagement communautaire.

Résultats escomptés :

Mettre en œuvre la stratégie de verdissement urbain sur l'île de Hull .

Nature-Action Québec

Thème du projet : Restaurer les berges pour réduire le risque d'inondation à Saint-Jean-sur-Richelieu

Description : Restaurer les berges des ruisseaux Hazen Bleury et de la Barbotte en raison du manque de végétation et de la vulnérabilité aux inondations.

Réalisations à ce jour :

Un rapport aidant à déterminer quels sites et quels secteurs d'intervention sont prioritaires a été publié.

Nature Québec

Thème du projet : Milieux de vie en santé

Description : Aider les municipalités à réduire le nombre d'îlots de chaleur et la pollution de l'air en créant des cartes des îlots de chaleur, en sensibilisant la population et en favorisant la préservation et la restauration d'espaces verts.

Réalisations à ce jour :

Accompagnement de la Ville de Sherbrooke pour l'aménagement d'un espace vert multifonctionnel dans le quartier Saint-Élie.

pour l'aménagement d'un espace vert multifonctionnel dans le quartier Saint-Élie. Accompagnement de la Ville de Victoriaville pour la conversion du stationnement Pierre-Laporte en stationnement vert.

pour la conversion du stationnement Pierre-Laporte en stationnement vert. Trois-Rivières : Projet de verdissement de l'espace extérieur de l'organisme communautaire COMSEP et un projet de déminéralisation d'une portion de la cour de l'école secondaire des Pionniers.

Sentier Urbain

Thème du projet : Le Circuit Jardins

Description : Restaurer des espaces verts en créant des jardins urbains, en améliorant la gestion de l'eau, en augmentant le niveau d'oxygène et en réduisant les émissions de CO 2 dans le secteur.

Réalisations à ce jour :

Consolidation de trois nouveaux jardins du circuit jardins à Montréal.

En 2019 il a été planté plus de 50 arbres et environ 750 végétaux totaux.

Plus de 264 ateliers ont été donnés pour sensibiliser les citoyens à l'importance du verdissement pour combattre les îlots de chaleur.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Coastal Action

Thème du projet : Projet de rues vertes pour gérer les eaux pluviales

Description : Localiser, élaborer et mettre sur pied des projets de développement à faible impact pour améliorer la gestion des eaux pluviales, en collaboration étroite avec des partenaires municipaux et communautaires du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Réalisations à ce jour :

Environ 1 000 plantes indigènes ont été plantées.

Plus de 1 000 m 3 d'eaux de ruissellement sont déviés annuellement et plus de 500 kg contaminants ont été retirés.

d'eaux de ruissellement sont déviés annuellement et plus de 500 kg contaminants ont été retirés. Pas moins de 600 personnes ont participé aux ateliers de gestion des eaux pluviales, aux présentations et aux journées de plantation communautaires.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Community Forests International

Thème du projet : Adapter les infrastructures forestières

Description : Adopter une approche d'infrastructures naturelles pour réduire le risque d'inondation au Nouveau-Brunswick.

Réalisations à ce jour :

Il a été possible de sauver 350 acres de forêt en péril dans une des régions les plus à risque d'inondation de la province.

Des vidéos de formation ont été créées pour guider les gestionnaires de forêts lors de la plantation d'arbres capables de s'adapter davantage aux changements climatiques dans la forêt acadienne.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias : Stephanie Sorensen, Directrice principale, Communications externes, 416 344-8027, stephanie.sorensen@intact.net; Relations avec les investisseurs : Ken Anderson, Premier vice-président associé, Relations avec les investisseurs, et trésorier du groupe, 1 855 646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

Related Links

www.intactfc.com