Intact Corporation financière finalise l'acquisition de Restauration On Side

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé qu'elle a conclu la transaction d'acquisition de On Side Developments Ltd. (« Restauration On Side ») après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires requises.



« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons finalisé l'acquisition de Restauration On Side », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Avec l'aide de Craig Hogarth, Restauration On Side continuera d'exercer ses activités comme entité distincte et se fera un devoir de rehausser les services de réparation et restauration offerts aux compagnies d'assurance de dommages et à leurs clients partout au Canada. »



L'acquisition entraîne une hausse immédiate du RONPA de 1 % à 5 % et une hausse modérée du RCP. À partir du quatrième trimestre de 2019, les résultats de Restauration On Side seront inclus dans les rapports de gestion d'Intact Corporation financière, sous la catégorie « BAIIA tiré de la distribution et autres ».



À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, le moment de la réalisation de l'acquisition, les estimations et les attentes de la direction liées à la croissance, au taux de rendement interne, au rendement des capitaux propres et au résultat opérationnel net par action, les synergies annuelles, l'efficacité opérationnelle et la diversification des risques, constituent des énoncés de nature prospective. Les mots « peut », « devrait » ou autres mots ou phrases comparables indiquent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les modalités de l'acquisition, le moment de la réalisation de l'acquisition, et les diverses actions à prendre ou exigences à respecter relativement à l'acquisition et les facteurs dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents que la société a déposés. Ces facteurs ne visent aucunement à représenter une liste complète des facteurs pouvant avoir une incidence sur la société; toutefois, ces facteurs devraient être examinés avec soin.

Tous les énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué de presse sont qualifiés par ces énoncés de mise en garde. Bien que les énoncés de nature prospective soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés de nature prospective. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés de nature prospective pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux présents énoncés de nature prospective. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 416 344-8027, stephanie.sorensen@intact.net; Relations avec les investisseurs : Ken Anderson, Vice-président aux relations avec les investisseurs et trésorier, 1 855 646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

