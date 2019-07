Intact Corporation financière fait don de 1,34 million de dollars pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté infantile

Les fonds iront à des Centraide et United Way locaux partout au Canada

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Actuellement, au Canada, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Cela signifie que 1,3 million d'enfants n'ont les pas moyens de faire du sport ou de suivre des cours d'art après l'école, de participer à des sorties scolaires avec leurs camarades de classe ou d'accéder à Internet pour faire leurs travaux.

Pour contribuer à la résilience des collectivités, Intact Corporation financière (TSX : IFC) fait don d'un total de 1,34 million de dollars à des organismes et programmes soutenus par Centraide partout au Canada qui s'attaquent au problème de la pauvreté infantile de l'une ou l'autre des façons suivantes :

en aidant les enfants en bas âge (de 0 à 6 ans);

en aidant les parents à améliorer leur employabilité, à acquérir et développer des compétences et à faire du réseautage.

« Il faut en faire plus pour que chaque enfant ait la chance d'apprendre et de s'épanouir. Nous nous attaquons aux causes profondes de la pauvreté infantile en soutenant des programmes qui aident des enfants à apprendre et à socialiser dès leur plus jeune âge et des parents à développer des aptitudes pour trouver plus facilement un emploi », explique Louis Gagnon, président des opérations canadiennes d'Intact Corporation financière.

M. Gagnon ajoute que ce don est possible grâce à la générosité des employés d'Intact. « La pauvreté est une question complexe. Grâce à l'expertise de Centraide et à la détermination de nos employés de contribuer à la cause, nous donnons les moyens à des organismes de trouver des façons d'aider les enfants et leurs familles », dit-il.

Pour chaque dollar versé par les employés durant la campagne Centraide de l'automne dernier, la Fondation Intact a donné un dollar à des initiatives de lutte contre la pauvreté infantile. De plus amples renseignements sur les projets soutenus se trouvent à la page suivante.

En 2018, Intact a investi plus de 2 millions de dollars dans 18 partenariats pour aider les enfants vivant dans la pauvreté. De plus, belairdirect, sa filiale de distribution directe aux consommateurs, fait équipe avec le Club des petits déjeuners pour offrir aux enfants ce dont ils ont besoin pour bien démarrer la journée. Intact a également établi un partenariat avec UNICEF Canada pour financer la mise en place de l'Indice canadien de bien-être chez les enfants et les jeunes, un cadre de mesure qui permettra de mieux comprendre le niveau d'épanouissement des enfants.

Quelques faits dignes de mention

Selon le recensement de 2016, en 2015, 17 % des enfants canadiens vivaient dans un ménage à faible revenu. Ce chiffre a baissé à 12,1 % dans l'Enquête canadienne sur le revenu de 2017, mais cette dernière n'incluait pas les territoires ni les gens vivant dans les réserves.





Les recherches du Centre canadien de politiques alternatives et de l'Assemblée des Premières Nations ont montré que les enfants autochtones, racisés et récemment immigrés sont de deux à quatre fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté.





En 2018, le gouvernement fédéral a mis en place sa première stratégie de réduction de la pauvreté, qui vise à réduire de moitié la pauvreté au pays d'ici 2030. La stratégie a également instauré la première mesure officielle de la pauvreté, le seuil officiel de la pauvreté au Canada , qui s'appuie sur le coût d'un panier de biens et services dont les personnes vivant seules et les familles ont besoin pour répondre à leurs besoins fondamentaux et atteindre un niveau de vie modeste.

Voici quelques-uns des projets financés par Centraide que soutient Intact :

Ontario

United Way Greater Toronto

WoodGreen Community Services - Homeward Bound (183 856 $) : Ce programme aide les mères monoparentales et leurs enfants à quitter le refuge et à devenir autonomes financièrement. Le don aidera à offrir un logement stable à ces femmes et à leur apprendre à être autonomes sur le plan fonctionnel, en plus de leur fournir une formation à l'emploi, de l'encadrement personnalisé et un accès à des programmes de garde et à des activités parascolaires pour leurs enfants.

: Ce programme aide les mères monoparentales et leurs enfants à quitter le refuge et à devenir autonomes financièrement. Le don aidera à offrir un logement stable à ces femmes et à leur apprendre à être autonomes sur le plan fonctionnel, en plus de leur fournir une formation à l'emploi, de l'encadrement personnalisé et un accès à des programmes de garde et à des activités parascolaires pour leurs enfants. ACCES Employment - Construction Trades Program (86 000 $) : Chaque année, ce programme de 13 semaines aide de nouveaux arrivants à se trouver un emploi dans le secteur de la construction. On y offre des cours de langue, des formations de préapprentissage et d'autres qui portent sur les compétences essentielles ou mènent à des titres reconnus par l'industrie, ainsi que des services d'orientation professionnelle, de perfectionnement et d'accompagnement.

: Chaque année, ce programme de 13 semaines aide de nouveaux arrivants à se trouver un emploi dans le secteur de la construction. On y offre des cours de langue, des formations de préapprentissage et d'autres qui portent sur les compétences essentielles ou mènent à des titres reconnus par l'industrie, ainsi que des services d'orientation professionnelle, de perfectionnement et d'accompagnement. Boys and Girls Club of East Scarborough - Early Years Program (120 000 $) : Ce programme prépare les enfants à réussir à l'école dès le début. Axé sur les mathématiques, la phonétique, la préparation à l'école et l'activité physique, il comprend également des ateliers pour les parents.

: Ce programme prépare les enfants à réussir à l'école dès le début. Axé sur les mathématiques, la phonétique, la préparation à l'école et l'activité physique, il comprend également des ateliers pour les parents. Centre for Immigrant and Community Services - Supporting Families in Transition (202 000 $) : Ce programme aide les enfants immigrants de moins de six ans à se préparer à l'école et offre des ateliers à leurs parents.

United Way Durham Region

Société John Howard - Programmes Active Parenting et DADS (29 158 $) : Le programme Active Parenting aide les parents à développer leurs aptitudes parentales et à apprendre à gérer le stress, particulièrement en période de transition. Le programme DADS aide les pères à renforcer leur relation avec leurs enfants et à se tisser un réseau de soutien.

United Way Elgin Middlesex (London)

Merrymount - Mutual Aid Parenting Program (26 930 $) : Ce programme axé sur la santé mentale permet aux parents d'enfants en bas âge d'obtenir gratuitement des ressources pratiques, du soutien de la part d'autres parents et des conseils pour développer leurs aptitudes parentales de manière positive.

Centraide Ottawa

Maison Sainte-Marie - Aide aux parents adolescents pour des enfants épanouis (20 279 $) : Ce programme d'intervention précoce axé sur la relation d'attachement parents-enfants s'adresse aux parents adolescents de 14 à 25 ans. Ceux-ci y reçoivent du soutien pour leurs enfants, de la période prénatale jusqu'à l'âge de 3 ans.

: Ce programme d'intervention précoce axé sur la relation d'attachement parents-enfants s'adresse aux parents adolescents de 14 à 25 ans. Ceux-ci y reçoivent du soutien pour leurs enfants, de la période prénatale jusqu'à l'âge de 3 ans. Youville Centre - Attachment-Based Parenting Program (20 279 $) : Ce programme aide les mères à nouer de saines relations affectives avec leurs enfants par le jeu et la musique, favorisant le développement sain du cerveau chez l'enfant.

: Ce programme aide les mères à nouer de saines relations affectives avec leurs enfants par le jeu et la musique, favorisant le développement sain du cerveau chez l'enfant. Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway - Projet « School's Cool » (20 279 $) : D'une durée de six semaines et destiné aux enfants de trois à cinq ans, ce programme à base de jeux vise à améliorer les compétences des enfants dans quatre domaines : le langage, le raisonnement, la socialisation et l'auto-assistance.

Colombie-Britannique

United Way of the Lower Mainland

Ray-Cam Co-operative Centre - Projet « Our Place » de l'initiative Avenues of Change (22 170 $) : Ce projet collaboratif rassemble des organismes locaux, des résidents, des entreprises, des écoles et des centres communautaires pour améliorer les perspectives d'avenir des résidents et contribuer au mieux-être de la communauté du cœur de Vancouver .

: Ce projet collaboratif rassemble des organismes locaux, des résidents, des entreprises, des écoles et des centres communautaires pour améliorer les perspectives d'avenir des résidents et contribuer au mieux-être de la communauté du cœur de . DIVERSEcity Community Resources Society - Projet « First Steps Early Years Refugee & Employment » (22 170 $) : Ce programme offre un milieu sécuritaire aux familles et enfants réfugiés vulnérables. Les parents apprennent le rôle parental qu'ils doivent assumer au Canada , ils apprennent à être autonomes sur le plan fonctionnel et ils reçoivent de l'aide à l'emploi.

Alberta

United Way of the Alberta Capital Region

Connect Society - Child & Family Services (20 075 $) : Ce projet regroupe un ensemble complet de services intégrés pour aider les enfants et les familles à surmonter les problèmes de développement liés à la surdité en jeune âge.

: Ce projet regroupe un ensemble complet de services intégrés pour aider les enfants et les familles à surmonter les problèmes de développement liés à la surdité en jeune âge. Empower U (20 075 $) : Ce projet combine des programmes d'éducation financière et de jumelage d'économies à raison de 1 pour 2 : chaque dollar économisé par les participants génère deux dollars en dons.

United Way Calgary and Area

EvenSTART Foundation - Family Support Program (30 591 $) : Ce programme aide les familles à renforcer leurs compétences parentales et à poursuivre leurs objectifs pédagogiques et thérapeutiques à la maison, et leur donne accès à des ressources communautaires. Il enseigne aussi des techniques de gestion comportementale et fournit du soutien aux familles.

Québec

Centraide Richelieu-Yamaska, Centraide du Grand Montréal et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches distribueront 400 000 $ à des organismes de bienfaisance québécois axés sur la préparation à l'école, l'aide aux parents et la réussite des jeunes.

Nouvelle-Écosse

United Way Halifax

Home of the Guardian Angel - Chebucto Family Centre (25 000 $) : Cet organisme met des résidents en contact et les aide à développer des aptitudes et des compétences grâce à différents programmes, activités, événements et services communautaires.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Renseignements: Relations avec les médias, Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 416 344-8027, stephanie.sorensen@intact.net; Relations avec les investisseurs, Ken Anderson, Vice-président aux relations avec les investisseurs et trésorier, 1 855 646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

