TORONTO , le 2 mai 2022 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou « la société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle et Tryg A/S (CPH : TRYG) (« Tryg ») ont conclu la vente de l'entreprise danoise de Codan Forsikring A/S (« l'entreprise danoise de Codan ») à Alm. Brand A/S Group (« Alm. Brand ») (CPH : ALMB) après avoir reçu toutes les approbations nécessaires.

L'entreprise danoise de Codan a été acquise par Alm. Brand pour une contrepartie totale de 12,6 milliards de couronnes danoises (2,3 milliards de dollars), sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture. Intact reçoit 50 % du produit de la vente, proportionnellement à sa participation dans l'entreprise danoise de Codan. Intact utilisera le produit de la vente pour réduire sa dette, amenant le ratio de la dette sur le capital total ajusté à approximativement 20 %. Le produit de la vente restant servira aux besoins généraux d'Intact.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu la vente de l'entreprise danoise de Codan à Alm. Brand », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « C'est un jalon important pour nous dans la réduction des risques liés à l'acquisition de RSA. L'intégration de RSA se poursuit comme prévu et nous nous concentrons toujours à alimenter notre surperformance dans tous les marchés où nous sommes présents. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

À propos de Tryg A/S

Tryg est la plus importante société d'assurance non-vie en Scandinavie et exerce des activités au Danemark, en Norvège et en Suède. Ses primes totales s'élevaient à 24,1 milliards de couronnes danoises à la fin de l'exercice 2021. Elle exerce des activités dans les segments d'assurance privée, commerciale et d'entreprise dans l'ensemble de la région nordique et offre la tranquillité d'esprit et une bonne valeur à plus de 4 millions de clients chaque jour. Tryg A/S est inscrite à la cote de NASDAQ Copenhague et environ 45 % des actions sont détenues par TryghedsGruppen smba. Chaque année, TryghedsGruppen contribue pour environ 650 millions de couronnes danoises à des projets qui apportent la tranquillité d'esprit par l'intermédiaire de TrygFonden.

À propos d'Alm. Brand A/S Group

Alm. Brand a son siège social à Copenhague et compte environ 1 400 employés. Établie en 1792, elle est la troisième société d'assurance non-vie en importance du Danemark, avec une part de marché d'environ 9 % avant l'acquisition de l'entreprise danoise de Codan. Elle fournit de l'assurance non-vie à environ 320 000 ménages et 90 000 entreprises. À la suite de l'acquisition, Alm. Brand comptera approximativement 2 400 employés et une part de marché sera d'environ 18 % pour devenir la deuxième société d'assurance non-vie en importance du marché danois.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué concernant la vente de l'entreprise danoise de Codan à Alm. Brand (« la vente »), y compris l'emploi prévu du produit, le moment et le montant prévu d'ajustements postérieurs à la clôture ainsi que l'incidence et les avantages prévus de celle-ci, ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables au 2 mai 2022 et sont susceptibles de changer après cette date.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de la réalisation des avantages prévus sur le plan stratégique, financier et autre de la vente, et des contextes économique et politique et de la conjoncture sectorielle. Rien ne garantit que les avantages stratégiques et financiers devant découler de la vente seront réalisés.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement financier ou la situation financière, ou les réalisations de la Société diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes, notamment mais sans limitation, les estimations et les attentes de la direction quant à la conjoncture économique et commerciale future et à d'autres facteurs relatifs à la vente et à son incidence sur la croissance et l'augmentation de diverses mesures financières.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » (sections 30 à 35) de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (le « rapport de gestion annuel »), et ailleurs dans le présent communiqué. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les présentes. La Société et la direction n'ont pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

